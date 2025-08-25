Topo

Conselho do Corinthians elege Osmar Stabile como presidente até o fim de 2026

25/08/2025 21h42

Nesta segunda-feira, Osmar Stabile foi eleito presidente do Corinthians até o fim de 2026.

A votação, realizada no Parque São Jorge, sede social do clube, contou apenas com a presença de membros do Conselho Deliberativo. Ao todo, 264 conselheiros compareceram ao pleito.

Osmar venceu por ampla maioria, recebendo 199 votos. Já os outros dois candidatos, Antônio Roque Citadini e André Castro, tiveram 50 e 14 votos, respectivamente. Também houve um voto em branco.

Stabile já ocupava a cadeira presidencial de maneira interina desde o último dia 26 de maio, quando Augusto Melo foi afastado do cargo. Ele, agora, comandará o clube em um mandato 'tampão' até o final do ano que vem, quando se encerraria o gestão do antigo presidente.

O clima da votação foi tranquilo e sem qualquer intercorrência. Alguns torcedores uniformizados estenderam faixas do lado de fora do Parque São Jorge exigindo a reforma do estatuto.

(Foto: Reprodução/Corinthians TV)

Conheça Osmar Stabile

Osmar Stabile é conselheiro vitalício do Corinthians desde 2006 e empresário no ramo de estamparia em metais, sendo presidente da Bendsteel.

Ele concorreu à presidência do Timão em 2007 e 2009, perdendo em ambas as ocasiões para Andrés Sanchez. Em 2012, 2015 e 2018 se candidatou a vice-presidente, mas não esteve na chapa eleita em nenhuma dessas três vezes.

Já no pleito de 2023, Stabile integrou a chapa União dos Vitalícios, formadora da base política que elegeu Augusto Melo. Esse movimento o levou ao cargo de primeiro vice-presidente da diretoria.

