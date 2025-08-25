Conmebol implementará anúncio das decisões do VAR a partir das quartas da Libertadores e Sul-Americana

A Conmebol anunciou, nesta segunda-feira, que passará a adotar o anúncio de decisões do VAR pelo árbitro principal a partir das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana.

A ferramenta, já utilizada em competições da Fifa, permite que o juiz explique a decisão tomada após análise no vídeo. O recurso estreou no continente em fevereiro de 2024, na final da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU de Quito, disputada no Maracanã, quando os cariocas conquistaram o título.

Segundo a entidade, a experiência foi considerada um sucesso e abriu caminho para a implementação definitiva. A novidade foi aprovada pela IFAB e pela Fifa e marca, segundo a Conmebol, um passo importante no processo de modernização da arbitragem sul-americana.

Na Libertadores, três brasileiros seguem vivos: Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Já na Sul-Americana, os representantes do país nas quartas de final serão Atlético-MG e Fluminense. Os duelos da próxima fase estão marcados para ocorrer entre os dias 17 e 26 de setembro.

Confrontos da Libertadores

São Paulo x LDU



River Plate x Palmeiras



Vélez x Racing



Estudiantes x Flamengo

Confrontos da Sul-Americana

Alianza Lima x Independiente/Universidad de Chile



Lanús x Fluminense



Bolívar x Atlético-MG



Independiente del Valle x Once Caldas