Conmebol implementará anúncio das decisões do VAR a partir das quartas da Libertadores e Sul-Americana
A Conmebol anunciou, nesta segunda-feira, que passará a adotar o anúncio de decisões do VAR pelo árbitro principal a partir das quartas de final da Libertadores e da Sul-Americana.
A ferramenta, já utilizada em competições da Fifa, permite que o juiz explique a decisão tomada após análise no vídeo. O recurso estreou no continente em fevereiro de 2024, na final da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU de Quito, disputada no Maracanã, quando os cariocas conquistaram o título.
Segundo a entidade, a experiência foi considerada um sucesso e abriu caminho para a implementação definitiva. A novidade foi aprovada pela IFAB e pela Fifa e marca, segundo a Conmebol, um passo importante no processo de modernização da arbitragem sul-americana.
Na Libertadores, três brasileiros seguem vivos: Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Já na Sul-Americana, os representantes do país nas quartas de final serão Atlético-MG e Fluminense. Os duelos da próxima fase estão marcados para ocorrer entre os dias 17 e 26 de setembro.
Confrontos da Libertadores
São Paulo x LDU
River Plate x Palmeiras
Vélez x Racing
Estudiantes x Flamengo
Confrontos da Sul-Americana
Alianza Lima x Independiente/Universidad de Chile
Lanús x Fluminense
Bolívar x Atlético-MG
Independiente del Valle x Once Caldas