Como São Paulo embalou com Crespo e chegou a oito jogos de invencibilidade no Brasileirão

25/08/2025 08h00

O São Paulo está embalado. O time cresceu de desempenho após a chegada de Hernán Crespo e, com a vitória sobre o Atlético-MG, neste domingo, alcançou oito jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro.

Os resultados falam por si só. Crespo assumiu o São Paulo na 14º posição da tabela de classificação, ameaçado pela zona de rebaixamento. Dois meses depois, a equipe está no sétimo lugar, colado no G6.

O técnico argentino soube aproveitar a pausa para o Mundial de Clubes e levou o Tricolor a outro patamar neste segundo semestre. Além de saltar na tabela da Série A o time ainda se classificou para as quartas de final da Libertadores, vencendo o Atlético Nacional nos pênaltis.

Com Crespo, o time está há oito partidas sem ser derrotado no Brasileirão. Foram seis vitórias e cinco empates neste período, com 16 gols marcados e seis sofridos.

Questionado sobre o bom momento, o técnico argentino sorri e diz que "tudo está dando certo". Ele ressaltou o comprometimento do atletas.

"É um momento bom, legal. Tudo dá certo. Tem um comprometimento grande dos atletas. O elenco tem fome. Temos que continuar nesse caminho, com pés no chão. Acho que vamos ter muitas possibilidades e coisas boas", disse o treinador.

O volante Pablo Maia e o zagueiro Ferraresi, destaques na vitória contra o Galo, também falaram sobre o crescimento do São Paulo a partir da chegada de Hernán Crespo. O defensor destacou a evolução defensiva e a maneira como os atacantes têm ajudado a pressionar o adversário.

"Acho que a confiança que ele vem passando para a gente e a liberdade que temos para fazer nosso jogo, atacar, está sendo importante para que a gente faça gols e ajude na parte ofensiva", afirmou Pablo.

"Feliz, feliz mesmo. O comprometimento é geral. Primeiro são os atacantes que pressionam, e a gente da zaga vai apoiando eles. O time está muito bem defensivamente, mas não é só a zaga. Todos compactos, ajuda muito", completou Ferraresi.

O venezuelano, aliás, se vê em um dos melhores momentos com a camisa tricolor.

"Pode ser. Não tive muitos jogos seguidos como estou tendo agora. Feliz por isso, mostrar meu melhor nível. Espero continuar ajudando a equipe em todas as partidas", disse.

É nesse clima que o São Paulo se prepara para o seu próximo compromisso na atual temporada. No sábado, o time vai até Belo Horizonte para enfrentar o vice-líder Cruzeiro, no Mineirão. O embate, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, está agendado para as 21h (de Brasília).

