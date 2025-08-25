Topo

Comitê paralímpico renova com fornecedora de material esportivo até LA 2028

Rebeca Souza com a medalha de ouro no judô -70Kg J2 nas Paralimpíadas 2024 Imagem: REUTERS/Jennifer Lorenzini
Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

25/08/2025 17h35

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou a renovação com a ASICS, fornecedora de material esportivo, até 2028, ano em que serão realizados os Jogos Paralímpicos de Los Angeles

O que aconteceu

A marca vai seguir fornecendo o material para as delegações brasileiras no Parapan-Americanos, Jogos Paralímpicos e Mundiais de natação e atletismo. A parceria teve início no Parapan de Santiago, em 2023

A ASICS já desenvolveu uma nova coleção de uniformes oficiais. As peças vão ser utilizadas pela delegação brasileira a partir do Mundial de natação, em Singapura, de 21 a 27 de setembro, e do Mundial de atletismo, em Nova Déli, na Índia, que acontecerá entre 26 de setembro e 5 de outubro.

A renovação com a ASICS reafirma não apenas a confiança no trabalho desenvolvido pelo CPB, mas também a importância de termos parceiros que compartilham de nossos valores de excelência e inclusão. Os atletas paralímpicos brasileiros são exemplos de técnica, força, habilidade e precisão. E, ao se unirem a uma marca que compartilha dos mesmos valores, potencializamos ainda mais a visibilidade e o impacto do nosso movimento José Antônio Freire, presidente CPB

