Comitê paralímpico renova com fornecedora de material esportivo até LA 2028

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou a renovação com a ASICS, fornecedora de material esportivo, até 2028, ano em que serão realizados os Jogos Paralímpicos de Los Angeles

O que aconteceu

A marca vai seguir fornecendo o material para as delegações brasileiras no Parapan-Americanos, Jogos Paralímpicos e Mundiais de natação e atletismo. A parceria teve início no Parapan de Santiago, em 2023

A ASICS já desenvolveu uma nova coleção de uniformes oficiais. As peças vão ser utilizadas pela delegação brasileira a partir do Mundial de natação, em Singapura, de 21 a 27 de setembro, e do Mundial de atletismo, em Nova Déli, na Índia, que acontecerá entre 26 de setembro e 5 de outubro.