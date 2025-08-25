Topo

Esporte

Combate no escuro? Apagão atinge luta de MMA no Cazaquistão; veja

25/08/2025 12h46

Um episódio inusitado marcou o Octagon 77, realizado no último fim de semana em Qoneav, no Cazaquistão. Durante as preliminares, o duelo entre Raiymbek Asan e Ma Xudong Jingwutida teve parte do segundo round disputado no escuro, após uma queda repentina de energia elétrica na arena.

O apagão ocorreu no momento em que o cazaque tentava um estrangulamento no solo. Mesmo com a falta de luz, o árbitro optou por não interromper o combate, permitindo que a ação seguisse. A decisão surpreendeu o público presente e os espectadores online, já que, por alguns minutos, a visibilidade era mínima, dificultando o acompanhamento do que acontecia dentro do cage (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Problema resolvido

Apesar do contratempo, a organização conseguiu restabelecer a iluminação antes do início do round final, que transcorreu normalmente. Asan venceu por decisão unânime após dominar boa parte da disputa com seu jogo de chão.

Power went out at Octagon but they didn't stop the fight ? pic.twitter.com/wwGkw4paUt

- Matysek (@Matysek88) August 16, 2025

