Com Memphis, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Athletico-PR

Na manhã desta segunda-feira, dia seguinte à vitória de 3 a 2 sobre o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e iniciou a preparação para o primeiro jogo contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Memphis Depay participou das atividades de campo.

Segundo informações do clube, o holandês está em fase de transição física. Ele vem se recuperando de uma lesão de grau 2 na coxa, sofrida no dia 7 de agosto. Sendo assim, ele ainda é dúvida para a partida diante do Furacão.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Vasco, no Rio de Janeiro, realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram a campo para um treino voltado à posse de bola com transição. Os atletas também aprimoraram finalizações.

Se por um lado Dorival Júnior pode contar com a volta de Memphis, por outro o técnico ainda tem desfalques importantes. O atacante Yuri Alberto, o volante José Martínez, o meio-campista André Carrillo e o lateral esquerdo Hugo, entregues ao DM, estão fora.

Memphis está em transição física no Corinthians

Isso sem contar com Raniele, que levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final, e precisa cumprir suspensão.

O Corinthians volta aos treinos nesta terça-feira, novamente pela manhã. No período da tarde, a delegação alvinegra viaja para Curitiba, capital do Paraná e sede do duelo contra o Athletico-PR.

O embate está agendado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Já a partida de volta será no dia 11 de setembro, no mesmo horário, na Neo Química Arena. Em caso de empate no placar agregado, a definição será através da disputa de pênaltis.