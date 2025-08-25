Topo

Esporte

Com gol nos acréscimos, Liverpool vence o Newcastle pelo Inglês

25/08/2025 18h30

Na tarde desta segunda-feira, o Liverpool venceu o Newcastle por 3 a 2, no St. James' Park, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Convocado para defender a Seleção Brasileira, Bruno Guimarães balançou a rede pelo time da casa.

Com seis pontos, o Liverpool termina a rodada no terceiro lugar, empatado com Arsenal e Tottenham, primeiro e segundo colocados, respectivamente. O Newcastle, por sua vez, fica com a 15ª posição, com um ponto.

Ambas as equipes têm seus próximos compromissos pelo Campeonato Inglês. No sábado, o Newcastle visita o Leeds United, às 13h30 (de Brasília). Já o Liverpool recebe o Arsenal no domingo, às 12h30.

O jogo

Aos 35 minutos de jogo, Gakpo tocou na entrada da área para Gravenberch, que balançou para cima de Bruno Guimarães, cortou e finalizou firme para inaugurar o marcador pelo Liverpool.

Anthony Gordon acabou expulso aos 48 minutos do primeiro tempo após uma forte entrada de carrinho em Van Dijk. O Newcastle, assim, passou a jogar com um a menos.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Gakpo brigou e conseguiu tocar para Ekitike na meia-lua. O francês bateu de primeira para anotar o segundo gol do Liverpool.

Bruno Guimarães descontou pelo time da casa aos 12 do segundo tempo. O brasileiro recebeu um cruzamento de Livramento, venceu no alto e testou com precisão, sem chances para Alisson.

Já aos 41 minutos, o goleiro Pope lançou a bola para o campo de ataque e o zagueiro Konaté desviou para dentro de sua própria área. Osula aproveitou e empatou o placar.

Nos acréscimos, aos 55 minutos, Salah cruzou rasteiro e Szoboslai fez um belo corta-luz para Ngumoha finalizar sozinho, garantindo a vitória ao Liverpool.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Palmeiras promove ações contra violência à mulher no Allianz Parque antes de jogo contra o Sport

Inter de Milão faz cinco gols no Torino e estreia no Campeonato Italiano com goleada

Com dois de Thuram, Inter goleia o Torino na estreia pelo Italiano

Convocado por Ancelotti, Douglas Santos foi ouro na Rio-2016 e esteve em pré-lista da Rússia

Quem é Douglas Santos, lateral convocado por Ancelotti após quase 10 anos

"Foi um desacordo de interpretação", diz presidente do São Paulo sobre transfer ban

Após sofrer goleada, Fluminense inicia preparação para pegar o Bahia

Bia Ferreira celebra defesa de título inédita no Brasil e promete: "Vai ser mais um show"

Com gol nos acréscimos, Liverpool vence o Newcastle pelo Inglês

Joelinton deixa campo chorando após sentir lesão no dia que foi convocado por Ancelotti

Athletico-PR anuncia a contratação de zagueiro colombiano