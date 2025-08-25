Com gol nos acréscimos, Liverpool vence o Newcastle pelo Inglês

Na tarde desta segunda-feira, o Liverpool venceu o Newcastle por 3 a 2, no St. James' Park, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Convocado para defender a Seleção Brasileira, Bruno Guimarães balançou a rede pelo time da casa.

Com seis pontos, o Liverpool termina a rodada no terceiro lugar, empatado com Arsenal e Tottenham, primeiro e segundo colocados, respectivamente. O Newcastle, por sua vez, fica com a 15ª posição, com um ponto.

Ambas as equipes têm seus próximos compromissos pelo Campeonato Inglês. No sábado, o Newcastle visita o Leeds United, às 13h30 (de Brasília). Já o Liverpool recebe o Arsenal no domingo, às 12h30.

O jogo

Aos 35 minutos de jogo, Gakpo tocou na entrada da área para Gravenberch, que balançou para cima de Bruno Guimarães, cortou e finalizou firme para inaugurar o marcador pelo Liverpool.

Anthony Gordon acabou expulso aos 48 minutos do primeiro tempo após uma forte entrada de carrinho em Van Dijk. O Newcastle, assim, passou a jogar com um a menos.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Gakpo brigou e conseguiu tocar para Ekitike na meia-lua. O francês bateu de primeira para anotar o segundo gol do Liverpool.

Bruno Guimarães descontou pelo time da casa aos 12 do segundo tempo. O brasileiro recebeu um cruzamento de Livramento, venceu no alto e testou com precisão, sem chances para Alisson.

Já aos 41 minutos, o goleiro Pope lançou a bola para o campo de ataque e o zagueiro Konaté desviou para dentro de sua própria área. Osula aproveitou e empatou o placar.

Nos acréscimos, aos 55 minutos, Salah cruzou rasteiro e Szoboslai fez um belo corta-luz para Ngumoha finalizar sozinho, garantindo a vitória ao Liverpool.