Com futuro indefinido, Zé Ivaldo completa um mês sem jogar pelo Santos: "Faz tempo"

Com futuro indefinido no Santos, o zagueiro Zé Ivaldo completou um mês sem entrar em campo pelo clube recentemente. Nesta segunda-feira, o defensor fez uma publicação em suas redes sociais e lamentou o período de inatividade no Peixe.

"Faz tempo", escreveu o zagueiro em publicação nos stories do Instagram, com dois emojis indicando insatisfação com a situação. Junto do texto, postou uma foto dele atuando com a camisa do Santos.

Zé Ivaldo não entra em campo pela equipe desde o último dia 19 de julho. Na ocasião, ele foi titular do Alvinegro Praiano na derrota por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

(Foto: Reprodução/Instagram @joseivaldo04)

Zé Ivaldo chegou ao Santos no início da temporada e veio por empréstimo junto ao Cruzeiro. O zagueiro tem contrato até o final deste ano, com uma obrigação de compra em caso do cumprimento de metas previstas no vínculo. Em razão disso, ele foi afastado e começou a treinar em horários separados.

Recentemente, porém, Zé Ivaldo foi reintegrado e voltou a treinar junto aos demais companheiros, aparecendo inclusive em fotos divulgadas pelo clube. Existia a expectativa de que fosse relacionado para o jogo contra o Bahia, no último fim de semana, mas isso não aconteceu.

Agora, a situação do defensor ficará a cargo de Juan Pablo Vojvoda, novo técnico do Santos. Para o setor, o treinador conta com outras três peças: Luan Peres, Luisão e João Basso, este último lesionado. Gil está em vias de rescindir seu contrato com o Peixe.

Na atual temporada, Zé Ivaldo soma 26 partidas, sendo 24 como titular, e tem um gol marcado.