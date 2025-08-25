Topo

Esporte

Com dois de Thuram, Inter goleia o Torino na estreia pelo Italiano

25/08/2025 18h52

A Inter de Milão estreou com vitória no Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, o time da casa ganhou do Torino por 5 a 0, com gols de Alessandro Bastoni, Marcus Thuram (2), Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny.

O próximo compromisso da Inter pelo Italiano será neste domingo, às 15h45 (de Brasília), contra a Udinese, no Giuseppe Meazza. No mesmo dia, às 13h30, o Torino recebe a Fiorentina.

Os gols

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Nicolo Barella cobrou escanteio na medida e Alessandro Bastoni subiu para cabecear firme, sem dar chances ao goleiro do Torino.

Aos 36, Marcus Thuram, artilheiro da Inter na última temporada, aproveitou assistência de Petar Sucic e bateu cruzado para fazer o segundo da Inter.

Logo aos sete da etapa complementar, um vacilo na saída de bola do time visitante permitiu a Lautaro Martínez ampliar para 3 a 0. Aos 17 minutos, Thuram marcou mais um após bela cabeçada no canto do goleiro Franco Israel.

Bonny fechou a vitória aos 27 minutos, com passe de Lautaro depois de um novo erro na saída de bola do Torino. O francês, assim, fez seu primeiro gol com a camisa da Inter de Milão. 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Palmeiras promove ações contra violência à mulher no Allianz Parque antes de jogo contra o Sport

Inter de Milão faz cinco gols no Torino e estreia no Campeonato Italiano com goleada

Com dois de Thuram, Inter goleia o Torino na estreia pelo Italiano

Convocado por Ancelotti, Douglas Santos foi ouro na Rio-2016 e esteve em pré-lista da Rússia

Quem é Douglas Santos, lateral convocado por Ancelotti após quase 10 anos

"Foi um desacordo de interpretação", diz presidente do São Paulo sobre transfer ban

Após sofrer goleada, Fluminense inicia preparação para pegar o Bahia

Bia Ferreira celebra defesa de título inédita no Brasil e promete: "Vai ser mais um show"

Com gol nos acréscimos, Liverpool vence o Newcastle pelo Inglês

Joelinton deixa campo chorando após sentir lesão no dia que foi convocado por Ancelotti

Athletico-PR anuncia a contratação de zagueiro colombiano