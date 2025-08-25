Com dois de Thuram, Inter goleia o Torino na estreia pelo Italiano
A Inter de Milão estreou com vitória no Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira, no Estádio Giuseppe Meazza, o time da casa ganhou do Torino por 5 a 0, com gols de Alessandro Bastoni, Marcus Thuram (2), Lautaro Martínez e Ange-Yoan Bonny.O próximo compromisso da Inter pelo Italiano será neste domingo, às 15h45 (de Brasília), contra a Udinese, no Giuseppe Meazza. No mesmo dia, às 13h30, o Torino recebe a Fiorentina.
Os gols
Aos 18 minutos do primeiro tempo, Nicolo Barella cobrou escanteio na medida e Alessandro Bastoni subiu para cabecear firme, sem dar chances ao goleiro do Torino.
Aos 36, Marcus Thuram, artilheiro da Inter na última temporada, aproveitou assistência de Petar Sucic e bateu cruzado para fazer o segundo da Inter.
Logo aos sete da etapa complementar, um vacilo na saída de bola do time visitante permitiu a Lautaro Martínez ampliar para 3 a 0. Aos 17 minutos, Thuram marcou mais um após bela cabeçada no canto do goleiro Franco Israel.
Bonny fechou a vitória aos 27 minutos, com passe de Lautaro depois de um novo erro na saída de bola do Torino. O francês, assim, fez seu primeiro gol com a camisa da Inter de Milão.