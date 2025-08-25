Topo

Esporte

CBF inicia venda de ingressos para Brasil x Chile; veja preços e como comprar

25/08/2025 18h11

A CBF iniciou, às 18 horas (de Brasília) desta segunda-feira, a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A comercialização será feita exclusivamente pelo site da Bilheteria Digital, por meio deste LINK.

Antes de iniciar a compra, os interessados devem obrigatoriamente realizar o cadastro da biometria facial (clique aqui), por exigência da Lei Geral do Esporte.

Esta será a última partida da Seleção Brasileira em solo nacional neste ano. O confronto contra os chilenos acontecerá no dia 4 de setembro, às 21h30.

Este também será o primeiro compromisso do técnico Carlo Ancelotti à frente do Brasil no Maracanã.

O comandante, aliás, convocou os 23 jogadores que defenderão a Amarelinha na próxima data Fifa nesta tarde.

Confira os preços:

Setor Norte

Inteira - R$ 200,00

Meia - R$ 100,00

Setor Sul

Inteira - R$ 200,00

Meia - R$ 100,00

Setor Sul Visitante

Inteira - R$ 200,00

Meia - R$ 100,00

Setor Leste Superior

Inteira - R$ 240,00

Meia - R$ 120,00

Setor Leste Inferior

Inteira - R$ 280,00

Meia - R$ 140,00

Setor Oeste Inferior

Inteira - R$ 320,00

Meia - R$ 160,00

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Grêmio confirma lesão na coxa direita do meia Riquelme

Conmebol implementará anúncio das decisões do VAR a partir das quartas da Libertadores e Sul-Americana

Transmissão ao vivo de Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

São Paulo paga parcela por Bobadilla após transfer ban e poderá registrar novo reforço

Luiza Fullana é a sexta brasileira confirmada na chave principal do SP Open

Palmeiras promove ações contra violência à mulher no Allianz Parque antes de jogo contra o Sport

Inter de Milão faz cinco gols no Torino e estreia no Campeonato Italiano com goleada

Com dois de Thuram, Inter goleia o Torino na estreia pelo Italiano

Convocado por Ancelotti, Douglas Santos foi ouro na Rio-2016 e esteve em pré-lista da Rússia

Quem é Douglas Santos, lateral convocado por Ancelotti após quase 10 anos

"Foi um desacordo de interpretação", diz presidente do São Paulo sobre transfer ban