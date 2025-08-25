CBF inicia venda de ingressos para Brasil x Chile; veja preços e como comprar

A CBF iniciou, às 18 horas (de Brasília) desta segunda-feira, a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A comercialização será feita exclusivamente pelo site da Bilheteria Digital, por meio deste LINK.

Antes de iniciar a compra, os interessados devem obrigatoriamente realizar o cadastro da biometria facial (clique aqui), por exigência da Lei Geral do Esporte.

Esta será a última partida da Seleção Brasileira em solo nacional neste ano. O confronto contra os chilenos acontecerá no dia 4 de setembro, às 21h30.

Este também será o primeiro compromisso do técnico Carlo Ancelotti à frente do Brasil no Maracanã.

O comandante, aliás, convocou os 23 jogadores que defenderão a Amarelinha na próxima data Fifa nesta tarde.

Confira os preços:

Setor Norte



Inteira - R$ 200,00

Meia - R$ 100,00

Setor Sul



Inteira - R$ 200,00

Meia - R$ 100,00

Setor Sul Visitante



Inteira - R$ 200,00

Meia - R$ 100,00

Setor Leste Superior



Inteira - R$ 240,00

Meia - R$ 120,00

Setor Leste Inferior



Inteira - R$ 280,00

Meia - R$ 140,00

Setor Oeste Inferior



Inteira - R$ 320,00

Meia - R$ 160,00