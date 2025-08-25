CBF inicia venda de ingressos para Brasil x Chile; veja preços e como comprar
A CBF iniciou, às 18 horas (de Brasília) desta segunda-feira, a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Chile, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.
A comercialização será feita exclusivamente pelo site da Bilheteria Digital, por meio deste LINK.
Antes de iniciar a compra, os interessados devem obrigatoriamente realizar o cadastro da biometria facial (clique aqui), por exigência da Lei Geral do Esporte.
Esta será a última partida da Seleção Brasileira em solo nacional neste ano. O confronto contra os chilenos acontecerá no dia 4 de setembro, às 21h30.
Este também será o primeiro compromisso do técnico Carlo Ancelotti à frente do Brasil no Maracanã.
O comandante, aliás, convocou os 23 jogadores que defenderão a Amarelinha na próxima data Fifa nesta tarde.
Confira os preços:
Setor Norte
Inteira - R$ 200,00
Meia - R$ 100,00
Setor Sul
Inteira - R$ 200,00
Meia - R$ 100,00
Setor Sul Visitante
Inteira - R$ 200,00
Meia - R$ 100,00
Setor Leste Superior
Inteira - R$ 240,00
Meia - R$ 120,00
Setor Leste Inferior
Inteira - R$ 280,00
Meia - R$ 140,00
Setor Oeste Inferior
Inteira - R$ 320,00
Meia - R$ 160,00