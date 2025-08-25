CBF divulga informações das finais da Copa do Nordeste

Nesta segunda-feira, a CBF divulgou todas as informações dos jogos válidos pela final da Copa do Nordeste, que será protagonizada por Bahia e Confiança.

A primeira partida será disputada na quarta-feira (03/08), às 21h30 (de Brasília), e terá o Confiança na condição de mandante. Desta forma, as equipes se enfrentarão na Arena Batistão, no Sergipe.

THE LAAAAAMPIOOOOONS! ?? Está tudo definido para a grande decisão da Copa do Nordeste 2025. Final inédita entre @ecbahia e @adc_confianca, ??? ????? ?? ??? ? ?????! Anota as informações na agenda, tá? ?#CopaDoNordesteSuperbet pic.twitter.com/FpKjXko3gt ? Copa do Nordeste (@CopaNordesteCBF) August 25, 2025

O segundo e decisivo embate está marcado para o sábado da mesma semana (06/08), às 17h30, na Fonte Nova, em Salvador. Ambos os compromissos serão transmitidos por SBT, Premiere e ESPN.

Comandado por Rogério Ceni, o Tricolor de Aço chega à grande final após bater o Ceará por 1 a 0 e mira conquistar seu quinto título. Do outro lado da chave, o Confiança superou o CSA, também pela vantagem mínima, e busca erguer este troféu pela primeira vez em sua história.