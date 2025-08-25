CBF altera data do jogo de volta entre Corinthians e Athletico-PR pela Copa do Brasil; confira

Topo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira a mudança na data do confronto entre Corinthians e Athletico-PR, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A partida será disputada no dia 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Inicialmente, o duelo estava marcado para o dia 11, no mesmo horário e local.

"Em observância ao artigo 40, § 1º e §2º do REC, as datas estipuladas na presente IMT foram alteradas em decorrência da data divulgada pela Conmebol referentes às quartas de final da Copa Conmebol Sudamericana 2025, obrigando um ajuste de datas para se cumprir o intervalo mínimo regulamentar de 66 horas", diz a justificativa da CBF sobre a alteração.

Com a antecipação, a presença do goleiro Hugo Souza tornou-se ainda mais incerta. Convocado para a Seleção Brasileira, ele tem compromisso pelas Eliminatórias Sul-Americana no dia 9, véspera da partida, na Bolívia. A situação pode dificultar a logística do Corinthians para contar com o atleta no duelo decisivo.

Antes disso, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, 27 de julho, pelo jogo de ida das quartas de final. A bola rola às 21h30, na Arena da Baixada.

