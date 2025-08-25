Carol Meligeni entra direto, Fullana herda convite e Brasil já tem 6 tenistas no SP Open

O Brasil já conta com seis tenistas na chave principal do SP Open, evento que vai encerrar um jejum de 25 anos sem um WTA na capital paulista. Nesta segunda-feira, a organização confirmou que Luiza Fullana herdou convite inicialmente dado a Carolina Meligeni - entrará direto na chave principal.

Fullana é a sexta tenista brasileira confirmada na disputa principal do torneio, a ser disputado entre os dias 6 e 14 de setembro no Parque Villa-Lobos. Antes dela, já estavam confirmadas Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi, Carolina Meligeni, Victoria Barros e Nauhany Silva.

Bia e Laura entraram diretamente pelo ranking, enquanto Victoria e Naná receberam convites. Carol também havia obtido um "wild card", mas acabou assegurando sua entrada na chave após a desistência da britânica Jodie Burrage. Com a vaga direta para Carol Meligeni, a organização do SP Open redirecionou o convite para Fullana.

Assim como Victoria e Naná Silva, Luiza Fullana vai disputar um WTA pela primeira vez na carreira. "São Paulo é um lugar muito especial para mim. É onde joguei a minha primeira Billie Jean King Cup, o meu primeiro torneio profissional e agora o meu primeiro WTA. Estou muito agradecida por receber esse convite", disse a jovem tenista, de 24 anos.

A tenista de Brasília se formou no tênis universitário dos Estados Unidos e fez sua primeira temporada completa no circuito profissional em 2024, com direito a dois títulos (W35 de São Paulo e o W15 de Ribeirão Preto). Ao mesmo tempo, deu um salto no ranking. Sua melhor posição até o momento é o 461º lugar.

Com o anúncio desta segunda, a organização se aproxima de alcançar a meta de ter ao menos sete brasileiras na chave principal. Na semana passada, em conversa com o Estadão, o diretor do torneio, Luiz Fernando Carvalho, revelou a meta e indicou que o último convite também deve ser direcionado a uma tenista da casa.

Desta forma, o Brasil poderia até superar a metade, com oito ou nove tenistas na chave, desde que tenistas da casa consigam superar o qualifying, a fase preliminar do torneio.