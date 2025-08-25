Carlos Prates no 'MSG'? Leon Edwards indica volta no UFC 322, em Nova York

Desde que nocauteou Geoff Neal no UFC 319 e pediu para encarar o ex-campeão meio-médio (77 kg) Leon Edwards no card da edição programada para acontecer no Rio de Janeiro (RJ), em outubro, Carlos Prates tem visto seu nome ser envolvido em várias especulações sobre possíveis lutas. E o rumor mais recente coloca o representante da 'Fighting Nerds' distante do evento na 'Cidade Maravilhosa'.

Isso porque, em recente entrevista ao site 'Bloody Elbow', o inglês Leon Edwards indicou que deve retornar ao octógono no UFC 322, previsto para acontecer em novembro. Quase que imediatamente, os fãs do esporte começaram a especular nas redes sociais que o brasileiro Carlos Prates poderia ser o adversário do ex-campeão no 'Madison Square Garden', em Nova York (EUA).

"Novembro. Estarei de volta ao trabalho. Sim (no Madison Square Garden). Acho que JDM (Jack Della Maddalena) e Islam (Makhachev) lutam nesse dia. Então, quero estar no mesmo card", declarou Edwards.

MVP e D-Rod como opções

Caso não queira abandonar a ideia de competir em solo carioca e não consiga atrair o ex-campeão Leon Edwards, Carlos Prates possui outras opções para a vaga de próximo adversário. Um deles é o inglês Michael 'Venom' Page, o 'MVP', que se colocou à disposição para medir forças com o brasileiro em território hostil. Outro nome, este citado como ideal por um treinador do meio-méio na Fighting Nerds, é o de Daniel Rodriguez, top 15 da categoria.

