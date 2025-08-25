Botafogo-SP bate Vila Nova por 2 a 0 e deixa a zona de rebaixamento na Série B
O Botafogo-SP conquistou uma vitória importantíssima na noite desta segunda-feira na Arena Nicnet, em partida válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ao superar o Vila Nova por 2 a 0. Com o resultado, o time paulista quebrou uma sequência de dois jogos sem vitória, foi a 25 pontos e saltou para a 16ª colocação, com dois de vantagem para o Volta Redonda, agora primeiro time na zona de rebaixamento. Do outro lado, o Vila Nova, que vinha de duas vitórias consecutivas, parou em 33, na sétima colocação, e perdeu a chance de entrar no G-4.
O duelo de opostos em Ribeirão Preto começou com o domínio do Botafogo, que apesar de ter a posse de bola, não conseguiu criar grandes chances de gol. A partida seguiu brigada no setor de meio campo e teve sua melhor chance apenas aos 41, quando Vinícius Paiva deu um voleio de dentro da área, mas Victor Souza defendeu.
Na volta para o segundo tempo, a partida manteve o mesmo cenário até os 11, quando Weverton e Halls ficaram na indecisão, o zagueiro derrubou Ronie Carrilo na área e o árbitro assinalou pênalti. Marquinho foi para a cobrança e não desperdiçou, colocando o Botafogo à frente no placar.
Após o gol, o time paulista seguiu pressionando mas quase sofreu o empate aos 19, quando em contra-ataque, Ruan Ribeiro desceu pela esquerda, cortou para o meio e chutou colocado para grande defesa de Victor Souza.
Entretanto, a situação ficou mais complicada para o Vila Nova aos 29, quando Weverton fez falta dura em Marquinho e foi expulso. Com vantagem numérica e no placar, o Botafogo passou a pressionar mais e conseguiu fechar a vitória aos 41, quando Pagnussat saiu jogando errado, Dramisino roubou a bola e tocou por cobertura. Em cima da linha, o zagueiro tentou tirar, mas Carrillo, de carrinho, mandou para o gol e fechou a vitória em 2 a 0.
As equipes voltam a campo para a 24ª rodada da Série B em datas distintas. No sábado, o Botafogo vai até o Hailé Pinheiro, em Goiânia, para encarar o líder Goiás, a partir das 18h30. Já o Vila Nova volta a jogar apenas na segunda-feira (dia 1º), quando às 19h visita a Chapecoense, na Arena Condá.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO-SP 1 X 0 VILA NOVA
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Wallison (Jeferson), Rafael Milhorim, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Leandro Maciel), Wesley Dias e Marquinho (Dramisino); Jonathan Cafu (Gabriel Barros), Léo Gamalho (Carrillo) e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal.
VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Willian Formiga (Higor); Ralf (Jean Mota), João Vieira e Dodô (Gabriel Poveda); Vinícius Paiva, Ruan Ribeiro (Igor Henrique) e André Luís (Bruno Xavier). Técnico: Paulo Turra.
GOLS - Marquinho, aos 13, e Carrillo, aos 41 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Wallison (Botafogo) e João Vieira, Vinícius Paiva, Ralf e Willian Formiga (Vila Nova).
CARTÃO VERMELHO - Weverton (Vila Nova).
RENDA - R$ 41.135,00.
PÚBLICO - 1.640 torcedores.
ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).
LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).