Botafogo-SP bate Vila Nova e sai do Z4 da Série B
Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 23ª rodada da Série B, o Botafogo-SP recebeu o Vila Nova na Arena Nicnet, venceu por 1 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. Marquinho e Ronie Carrillo balançaram as redes para a equipe paulista.
Com o triunfo, o Botafogo-SP chegou aos 25 pontos, ultrapassou o Volta Redonda (23) e saiu do tão temido Z4 da competição ao assumir a 16ª colocação. Do outro lado, ao ser superado, o Vila Nova permaneceu com 33 unidades, na sétima posição.
O Botafogo retorna aos gramados no sábado (06/09), às 16h (de Brasília), quando recebe o Athletico-PR, novamente na Arena Nicnet. Na segunda, às 19h, o Vila Nova visita a Chapecoense, na Arena Condá. Ambos os duelos serão válidos pela 24ª rodada.
O primeiro e único gol da partida foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo, quando Ronie Carrilo roubou a bola de Weverton na área do Vila Nova, foi derrubado e o árbitro assinalou penalidade máxima. Marquinho, camisa 10 do Botafogo-SP, foi para a cobrança e converteu.
Aos 29 minutos da etapa final, Weverton acertou Marquinho com uma forte entrada e recebeu cartão vermelho, deixando o Vila Nova com um jogador a menos.
O Botafogo-SP aumentou a diferença aos 41 minutos da segunda etapa. Após receber passe de Tiago, Alejo Dramisino mandou por cima do goleiro. Ronie Carrillo, então completou e balançou as redes.