Bia Ferreira celebra defesa de título inédita no Brasil e promete: "Vai ser mais um show"

A campeã mundial Bia Ferreira está prestes a viver um momento especial em sua carreira. No dia 27 de setembro, no 'Spaten Fight Night 2', em São Paulo, a pugilista baiana defenderá pela primeira vez em solo nacional o cinturão peso-leve (61,2 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF). A adversária será a uruguaia Maira Moneo, em um clássico sul-americano que integra o card liderado pela revanche entre Vitor Belfort e Wanderlei Silva.

Apesar da vasta experiência no boxe olímpico - onde conquistou uma prata e um bronze - Bia destaca que raramente teve a oportunidade de competir no Brasil, o que aumenta ainda mais sua empolgação para o confronto. Em entrevista exclusiva à Ag Fight, a lutadora não escondeu a alegria pela chance de atuar diante da torcida local.

"Vai ser minha primeira luta profissional em casa. Na verdade, eu tenho poucas lutas, até no olímpico, em casa. Só mesmo em campeonatos brasileiros. Eu não via a hora disso acontecer. Acho que todo atleta brasileiro quer lutar em casa, quer ter esse carinho do público e, tendo essa oportunidade, eu fico muito feliz e espero que aconteça outras vezes", declarou.

Invicta no boxe profissional com sete vitórias em sete apresentações, a baiana garante que está pronta para manter o cinturão no país. Segundo ela, a preparação para o desafio tem sido minuciosa, com foco em corrigir erros e estudar os movimentos da adversária.

"Vai ser mais um show da Bia Ferreira, com certeza. Com a responsabilidade de estar defendendo o cinto, que vai permanecer aqui no Brasil, vai permanecer sendo meu. E a gente está buscando formas de aplicar uma boa performance. Já estudei a minha adversária, ela gosta de combate e de vir para cima. É um combate bem perigoso. Mas eu gosto disso, gosto de correr esse risco", completou.

Palpite cauteloso

Além do seu compromisso, Bia estará de olho na luta principal do evento, que marca o reencontro entre dois ícones do MMA nacional. Questionada sobre quem leva vantagem no duelo, ela preferiu não cravar um favorito, mas comentou as qualidades de ambos.

"Pelo que eu vi, o Vitor domina mais a nobre arte, só que o Wanderlei é muito coração, é muita raça. Os dois vão estar bem treinados para darem um show. Eu evito dar palpites", disse.

Agora, diante da torcida brasileira e com o cinturão em jogo, Bia Ferreira promete entregar mais uma grande atuação. Além de tentar reforçar seu nome como uma das principais representantes do boxe feminino no cenário internacional.

