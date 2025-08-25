Barcelona segue planejamento e fica perto de voltar para o Camp Nou

O retorno do Barcelona ao Camp Nou está cada vez mais perto. Após cerca de duas temporadas, o estádio dos catalães, que passou por reformas, está perto de conseguir as licenças necessárias para ser reaberto ao público. Inicialmente, a capacidade seria reduzida para aproximadamente 27 mil pessoas.

O planejamento do Barcelona é voltar ao Camp Nou no jogo contra o Valencia, por La Liga, que acontecerá entre os dias 13 e 14 de setembro. O clube espanhol atuou pela última vez em sua casa em maio de 2023, quando derrotou o Mallorca por 3 a 0.

Certificados e licenças necessárias

De acordo com a rádio RAC1, nesta segunda-feira, o Barça teria obtido o certificado final de construção (CFO) para a arquibancada e o gol sul, após os inspetores, a administração da obra e a construtora aprovarem a reforma dessas duas áreas.

Entretanto, fontes de dentro do Barcelona ainda não considerariam o assunto como encerrado. A imprensa espanhol ainda noticiaria que haverá uma visita de membros da Prefeitura prevista para esta terça, com o intuito de inspecionar as obras e verificar se elas atendem a todos os requisitos para o processamento da primeira licença de ocupação do estádio, autorização necessária para a entrada dos torcedores.