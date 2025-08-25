Bahia anuncia contratação do zagueiro Luiz Gustavo até 2030

Nesta segunda-feira, através das redes sociais, o Bahia anunciou a contratação do zagueiro Luiz Gustavo até o final de 2030.

Revelado nas categorias de base do Vasco, o atleta de 19 anos subiu ao profissional nesta temporada e, sob o comando de Fernando Diniz, atuou em 11 compromissos, mas não registrou gols ou assistências.

Luiz Gustavo conquistou quatro títulos na base cruzmaltina, dois pelo sub-17 e dois pelo sub-20, são eles: dois Campeonatos Cariocas e duas Copas Rio. O zagueiro, inclusive, foi recentemente convocado por Ramon Menezes para integrar a Seleção Brasileira sub-20 em dois amistosos.

Atualmente, o Tricolor de Aço se encontra vivo em uma competição além do Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a quarta colocação, com 36 pontos conquistados: o Copa do Brasil. No torneio mata-mata, a equipe comandada por Rogério Ceni está nas quartas de final e enfrentará o Fluminense de Renato Gaúcho.