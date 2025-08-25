Bahia anuncia a contratação do goleiro João Paulo, emprestado pelo Santos

Nesta segunda-feira, o Bahia anunciou a contratação por empréstimo do goleiro João Paulo, junto ao Santos. O jogador de 30 anos fica no Esquadrão de Aço até junho de 2026.

?? Agora é oficial! Goleiro João Paulo chegou para defender o Esquadrão. Leia mais ?? https://t.co/xNT3SeEKFA #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/Mx5atasoiA ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 25, 2025

Conforme apurado pela, João Paulo havia acertado com o Bahia na. O goleiro cedeu 30% de seus direitos econômicos para o Santos para concretizar a negociação.

João Paulo chega ao Bahia para brigar pela titularidade do gol do Esquadrão de Aço. Ele se junta ao experiente Danilo Fernandes e ao Ronaldo, atual titular da equipe de Rogério Ceni.

O goleiro ainda não foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) e ainda não pode estrear pelo Bahia. A equipe de Rogério Ceni volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Passagem de João Paulo pelo Santos

João Paulo foi revelado pelo Santos em 2014, após se destacar na Copinha daquele ano, na qual o Peixe foi campeão. Apesar de não ter chances em suas primeiras temporadas como profissional, permaneceu na equipe.

Em 2020, o arqueiro conseguiu se firmar como titular e se tornou um dos grandes nomes do Santos nos últimos anos. Entretanto, em 2024, João Paulo sofreu uma grave lesão e perdeu a posição para Gabriel Brazão, que se tornou um dos principais destaques do Santos nesta temporada.

Ao todo, João Paulo entrou em campo 233 vezes pelo Santos e não foi vazado em 75 oportunidades. O goleiro deixa o Santos com o título da Série B de 2024.