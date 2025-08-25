Bachi sai em defesa de Luisão após derrota do Santos: "Grande potencial"

A defesa do Santos vem sofrendo nos últimos jogos. Após tomar seis do Vasco, o Peixe perdeu por 2 a 0 para o Bahia, neste domingo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luisão foi titular nos dois embates e acabou ouvindo críticas de torcedores.

A comissão técnica, contudo, mantém a confiança no jovem zagueiro. O interino Matheus Bachi saiu em defesa do ex-jogador do Novorizontino.

"O Luisão é um garoto que vem trabalhando desde o começo do ano e está ganhando espaço. Tem qualidades muito boas. É um jogador que vai entregar muito no Santos. Qualquer jogador em algum momento vai sentir. Essa oscilação não pode caracterizar nenhum atleta. Precisa entender o momento dos atletas", disse.

"Sabemos que temos um atleta com grande potencial. Quando existem dificuldades, é para isso que precisa do grupo, de um atleta próximo a ele para passar segurança. Vamos fazer isso com todos os garotos do grupo, procurar que eles tenham confiança. Os erros fazem parte do futebol, o problema é como você vai reagir após o erro", completou.

Luisão começou o ano sem espaço no Santos, mas vem aparecendo mais nos últimos compromissos. Não á toa, foi titular nos últimos três duelos. Ao todo, são nove aparições.

Com o zagueiro à disposição, o Santos volta a campo no próximo domingo, quando encara o Fluminense, pela 22ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Leão, porém, ainda joga na rodada, contra o Flamengo, fora.