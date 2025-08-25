Topo

Esporte

Avaí perde do Amazonas e desperdiça chance de encostar no G4 da Série B

25/08/2025 23h49

O Avaí perdeu para o Amazonas por 2 a 1 nesta segunda-feira, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Thayllon marcou para os mandantes, enquanto Rafael Tavares e Henrique Almeida anotaram a favor dos visitantes.

Com o resultado, o Leão da Ilha, nono colocado, com 33 pontos, desperdiçou a chance de encostar no quarto colocado Criciúma, que se encontra com 36 somados. Já a Onça-Pintada subiu para a 17ª posição, ainda dentro da zona de rebaixamento, com 24 pontos.

Pela 24ª rodada da Série B, o Avaí encara o América-MG, no dia 2 de setembro (uma terça-feira). A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Independência. O Amazonas, por sua vez, encara o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. O duelo acontece no domingo, dia 31, às 16h.

Veja como foi Avaí x Amazonas

A equipe amazonense abriu o placar aos dez minutos do segundo tempo. Jonathan Costa errou na saída de bola, entregou para Rafael Tavares, que entrou na área e finalizou para o fundo da rede.

Já aos 47, o Avaí chegou ao gol de empate. Thayllon aproveitou bate-rebate na área e acertou um lindo chute no canto do goleiro João Lopes, que nada pode fazer.

Quando tudo parecia resolvido, o Amazonas marcou o gol da vitória no último lance, aos 51 minutos. Henrique Almeida cobrou falta com perfeição e correu para o abraço.

