Autor de dois gols em vitória do Palmeiras, Flaco cita expectativa por convocação da Argentina

Flaco López foi um dos destaques do Palmeiras nesta segunda-feira na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino marcou dois gols no Allianz Parque em semana que vive a expectativa por uma convocação à seleção da Argentina.

"Estou bem. Foi uma semana muito movimentada para mim. Mas estou esperando, se não for a hora, vai ser em algum momento, só trabalhar e dar o 100% dentro de campo", disse o camisa 42 do Verdão ao Premiere.

O técnico da Argentina Lionel Scaloni divulgou, na última semana, divulgou a lista com nomes de jogadores pré-convocados. Desses, 25 serão confirmados no grupo para disputar os jogos das Eliminatórias na próxima data Fifa. Dentre os 30 nomes, Flaco é o único que atua no Brasil.

A Argentina já está classificada para a Copa do Mundo. A equipe de Lionel Scaloni garantiu a liderança das Eliminatórias, com 35 pontos em 16 jogos.

Nesta temporada, Flaco López viveu momentos de altos e baixos e chegou a perder a titularidade na equipe. Contudo, em meio à reformulação no elenco, Abel Ferreira encontrou uma nova solução e tem escalado seu time com a dupla de centroavantes com o argentino e Vitor Roque.

Flaco é o artilheiro do Palmeiras no ano, com 17 gols em 43 jogos. Com isso, ele está a apenas cinco bolas na rede de bater seu recorde de gols em um ano no clube. Sua melhor marca foi em 2024, quando balançou a rede 22 vezes.