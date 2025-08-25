Atlético-MG inicia preparação para enfrentar o Cruzeiro na Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, após derrota para o São Paulo no Brasileirão, o Atlético-MG se reapresentou na Cidade do Galo e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro. A partida, válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, acontece na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Os jogadores que atuaram a maior parte do tempo no Morumbis permaneceram na fisioterapia e na academia para exercícios regenerativos. Enquanto os demais atletas participaram de treino técnico e tático, comandado pelo técnico Cuca.

Já na Cidade do Galo, a manhã foi de treino com foco total no clássico na @ArenaMRV, pela Copa do Brasil! ?? pic.twitter.com/sHxvO7yYOw ? Atlético (@Atletico) August 25, 2025

Anunciado nesta manhã como novo reforço para o setor defensivo do Galo, o zagueiro Ruan Tressoldi não treinou, mas realizou trabalhos focados no condicionamento físico.

O departamento médico do Atlético-MG conta com seis jogadores em tratamento de suas respectivas lesões. São eles: os atacantes Bernard, Cadu e Caio Maia, o lateral direito Saravia, o zagueiro Lyanco e o meia Patrick.

O elenco atleticano treina pela última vez antes do clássico contra o Cruzeiro nesta terça-feira.