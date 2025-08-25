Atlético-MG anuncia a contratação por empréstimo de zagueiro ex-São Paulo
Nesta segunda-feira, o Atlético-MG anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Ruan Tressoldi, junto ao Sassuolo-ITÁ. O jogador de 26 anos fica no Galo até agosto de 2026. A equipe de Cuca tem opção de compra, mas não divulgou o valor.Revelado pelo Grêmio em 2020, Ruan foi vendido ao Sassuolo em agosto de 2021 por cinco milhões de euros (cerca de R$ 30,5 milhões na época). Após dois anos e meio no futebol italiano, o zagueiro foi emprestado ao São Paulo. No Tricolor Paulista, o defensor teve chances com Zubeldía e entrou em campo 23 vezes.
Durante suas três temporadas no Sassuolo, Ruan atuou em 64 partidas e participou do rebaixamento da equipe em 2024. Após o descenso, o zagueiro não vestiu mais a camisa da equipe italiana.
Ruan chega ao Atlético-MG para reforçar o setor defensivo da equipe. Atualmente, Cuca conta com apenas quatro zagueiros: Lyanco, Alonso, Román e Vitor Hugo. É esperado que o jogador ex-São Paulo brigue pela titularidade no Galo.
Agora, Ruan aguarda a regularização no BID (Boletim Informativo Diário) para estrear pelo Atlético-MG. O Galo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Cruzeiro na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.