Athletico-PR anuncia a contratação de zagueiro colombiano

O Athletico-PR anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro colombiano Carlos Terán. O vínculo do atleta de 29 anos com o Furacão é válido até o final de 2026.

Carlos Terán foi revelado pelo Envigado, da Colômbia, e soma passagens pelas seleções de base de seu país. Ele inclusive disputou o Mundial sub-20 de 2019.

Desde 2020, defendia o Chicago Fire, dos Estados Unidos. Em seis temporadas pela equipe norte-americana, atuou por 90 partidas, com cinco gols marcados.

O nosso novo camisa 13 ?? O zagueiro colombiano Carlos Terán, de 24 anos, chega do Chicago Fire para reforçar o nosso Furacão. O contrato é até o final de 2026. Bem-vindo! ???? ?? https://t.co/fC64pcUaIC pic.twitter.com/kZEuTAYAYi ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 25, 2025

"Estou muito feliz por estar aqui no Athletico e espero que alcancemos todos os objetivos. Vou fazer o meu melhor", destaca o novo camisa 13 do Furacão. "Estou com muita vontade de jogar aqui (Arena da Baixada). É um estádio muito bonito. Nos Estados Unidos, há estádios lindos, mas este é diferente, porque transmite a essência do futebol", afirmou o defensor.

Carlos Terán poderá defender a camisa athleticana nas disputas da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, assim que tiver o contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Athletico-PR se encontra na 12ª posição da Série B, com 30 pontos. Já na Copa do Brasil, a equipe enfrentará o Corinthians, nas quartas de final.

O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).