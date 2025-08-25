Athletic Bilbao vence Rayo Vallecano pela segunda rodada do Espanhol
Nesta segunda-feira, o Athletic Bilbao venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, no Estádio de San Mamés, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Oihan Sancet marcou o gol que garantiu o triunfo aos mandantes.
O Athletic Bilbao volta a campo neste domingo, quando visita o Real Betis, pela terceira rodada do Espanhol. A bola rola às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja. Já o Rayo Vallecano enfrenta o Nemen, nesta quinta-feira, às 15h, pelo jogo de volta das Eliminatórias da Liga de Conferência, no Campo de Vallecas.
O jogo
O primeiro tempo do jogo foi marcado por pouca bola rolando e muitas faltas. Sem muitas oportunidades de balançar as redes para ambos os lados, a etapa terminou sem gols.
O Athletic Bilbao abriu o placar aos 20 minutos da etapa complementar, com Oihan Sancet. Após erro na saída de bola do Rayo Vallecano, o meio-campista sofreu o pênalti e converteu a cobrança, anotando o primeiro e único gol da partida.
Diferente do primeiro tempo, a etapa complementar foi marcada por muitas oportunidades para ambos os times. Após o gol dos mandantes, o Rayo Vallecano conseguiu chegar à meta adversária, mas não foi eficiente para empatar a partida.