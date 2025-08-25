Artilheiro do Flamengo, Pedro se emociona ao marcar 100 gols no Maracanã: "Inexplicável"

Nesta segunda-feira, o Flamengo mostrou força e atropelou o Vitória por 8 a 0, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de três gols, Pedro comemorou sua marca de 100 tentos (102) no Maracanã e projetou sua sequência no Rubro-Negro.

"Foi inesquecível para mim conseguir fazer mais de 100 gols no Maracanã. Vinha aqui quando criança, e poder fazer gols pelo clube do meu coração é algo inexplicável. Agora é continuar trabalhando para conquistar mais mais com esta camisa", declarou o atacante.

O MENGÃO É OITOOOOOOO PATAMAAAAAAAAAAAAAAAR! FIMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACANÃÃÃÃÃÃ! FLAMENGO 8-0 Vitória! SHOW NO CAMPO E NA ARQUIBANCADA! MAIS TRÊS PONTOS! VAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!#FimDeJogo pic.twitter.com/GArOM5jWmF ? Flamengo (@Flamengo) August 26, 2025

Os donos da casa encaminharam o triunfo logo no primeiro tempo, com gols de Samuel Lino e Pedro, além de Arrascaeta antes do intervalo. Na etapa final, Pedro voltou a marcar duas vezes, enquanto Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique completaram a goleada histórica no histórico palco do futebol brasileiro.

Com o resultado, os cariocas chegaram aos 46 pontos e seguem na liderança da competição. O Flamengo retorna aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília) quando recebe o Grêmio, novamente no Maracanã, pela 22ª rodada da competição.