Arsenal e Tottenham disputam contratação de lateral equatoriano

O lateral esquerdo Piero Hincapié, de 23 anos, é um dos grandes alvos do Arsenal e do Tottenham nesta janela de transferências. O jogador equatoriano pediu para sair do Bayer Leverkusen. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Apesar de ter renovado com o clube alemão em dezembro de 2024, assinando um novo vínculo até junho de 2029, Hincapié é observado por times ingleses desde 2023. Assim, com o pedido de transferência feito pelo equatoriano, Arsenal e Tottenham surgem como os principais candidatos pelo jogador.

O Tottenham já fez uma oferta por Hincapié. Em um acordo de empréstimo com obrigação de compra pelo valor da multa contratual de 60 milhões de euros (R$ 380 milhões). Agora, os Spurs buscam acertar a negociação com o jogador.

No entanto, Hincapié qualifica o projeto do Arsenal como "atrativo". Os Gunners ainda não apresentaram oferta oficial, pois aguardam a definição do futuro de Kiwior, que está sendo negociado com o Porto, e do ucraniano Zinchenko, que pode sair da equipe.

As duas equipes correm contra o tempo para fechar negócio com o Bayer Leverkusen. A janela de transferências fecha na próxima terça-feira, dia 2 de setembro.

Quem é Hincapié?

Revelado pelo Independiente del Valle em 2020, Hincapié ganhou notoriedade no futebol equatoriano, e logo foi vendido ao Talleres. Após uma temporada no futebol argentino, foi contratado pelo Bayer Leverkusen por 6,3 milhões de euros (R$ 39,2 milhões na época).

No futebol alemão, Hincapié se tornou peça fundamental do Bayer Leverkusen. Com a chegada do técnico Xabi Alonso, foi protagonista nos títulos do Campeonato Alemão e Copa da Alemanha, em 2024. Em suas quatro temporadas pela equipe, foram 166 jogos, sete gols e cinco assistências.

Sua principal característica é a polivalência em campo. Hincapié pode atuar como lateral esquerdo, zagueiro e até como meia.