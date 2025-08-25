Topo

Esporte

Arsenal e Tottenham disputam contratação de lateral equatoriano

25/08/2025 11h16

O lateral esquerdo Piero Hincapié, de 23 anos, é um dos grandes alvos do Arsenal e do Tottenham nesta janela de transferências. O jogador equatoriano pediu para sair do Bayer Leverkusen. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Apesar de ter renovado com o clube alemão em dezembro de 2024, assinando um novo vínculo até junho de 2029, Hincapié é observado por times ingleses desde 2023. Assim, com o pedido de transferência feito pelo equatoriano, Arsenal e Tottenham surgem como os principais candidatos pelo jogador.

O Tottenham já fez uma oferta por Hincapié. Em um acordo de empréstimo com obrigação de compra pelo valor da multa contratual de 60 milhões de euros (R$ 380 milhões). Agora, os Spurs buscam acertar a negociação com o jogador.

No entanto, Hincapié qualifica o projeto do Arsenal como "atrativo". Os Gunners ainda não apresentaram oferta oficial, pois aguardam a definição do futuro de Kiwior, que está sendo negociado com o Porto, e do ucraniano Zinchenko, que pode sair da equipe.

As duas equipes correm contra o tempo para fechar negócio com o Bayer Leverkusen. A janela de transferências fecha na próxima terça-feira, dia 2 de setembro.

Quem é Hincapié?

Revelado pelo Independiente del Valle em 2020, Hincapié ganhou notoriedade no futebol equatoriano, e logo foi vendido ao Talleres. Após uma temporada no futebol argentino, foi contratado pelo Bayer Leverkusen por 6,3 milhões de euros (R$ 39,2 milhões na época).

No futebol alemão, Hincapié se tornou peça fundamental do Bayer Leverkusen. Com a chegada do técnico Xabi Alonso, foi protagonista nos títulos do Campeonato Alemão e Copa da Alemanha, em 2024. Em suas quatro temporadas pela equipe, foram 166 jogos, sete gols e cinco assistências.

Sua principal característica é a polivalência em campo. Hincapié pode atuar como lateral esquerdo, zagueiro e até como meia.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Khabib surpreende ao apontar Tsarukyan franco favorito em possível duelo contra Topuria

Arsenal e Tottenham disputam contratação de lateral equatoriano

Carlos Prates no 'MSG'? Leon Edwards indica volta no UFC 322, em Nova York

Memphis Depay recebe propostas e avalia deixar o Corinthians, diz jornalista

Qual foi o último jogo de Neymar pela seleção? Atacante está na pré-lista de Ancelotti

Atlético-MG anuncia a contratação por empréstimo de zagueiro ex-São Paulo

Brasileirão: assista aos gols dos jogos de domingo da 21ª rodada

João Fonseca e Bia Haddad sofrem quedas no ranking antes de estreia no US Open

Davide Ancelotti comemora vitória do Botafogo e exalta estreia de Chris Ramos

Onde vai passar a estreia de João Fonseca no US Open? Como assistir ao vivo

Teste de fogo! Patrício Pitbull enfrenta ex-bicampeão do Oktagon MMA no UFC Paris