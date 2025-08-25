Apuração da eleição no Corinthians hoje: veja que horas sai o resultado

Os conselheiros do Corinthians escolhem nesta segunda-feira quem comandará o clube até o fim de 2026. A eleição, realizada de forma indireta após o impeachment de Augusto Melo, ainda não tem horário definido para o anúncio oficial, mas a expectativa é de que o resultado saia a partir das 21h.

O que aconteceu

Três candidatos estão na disputa. Concorrerão ao mandato-tampão André Castro, Antonio Roque Citadini e Osmar Stabile.

A votação tem regras diferentes. Desta vez, o pleito não contará com a participação de todos os sócios adimplentes. Apenas os atuais membros do Conselho Deliberativo — eleitos em 2023 para mandato trienal — e os conselheiros vitalícios poderão votar, formando um colégio eleitoral de aproximadamente 300 pessoas.

Os requisitos para concorrer são restritos. Só podem se candidatar conselheiros vitalícios ou aqueles que estejam em seu segundo mandato no Conselho.

Vice-presidente do Conselho também será escolhido. Três nomes disputam o cargo: Leonardo Fogaça Pantaleão, Peterson Ruan Aitello Do Couto Ramos e Rodrigo Vicente Bittar.

A primeira chamada de votação está prevista para as 18h, com a presença de pelo menos metade mais um dos conselheiros. A segunda chamada ocorre às 19h, com qualquer número de votantes.

Haverá uma breve apresentação dos três candidatos e depois a votação. O vencedor deve ser conhecido a partir das 21h.

Eleição do Corinthians