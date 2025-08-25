Apresentado no Bahia, João Paulo elogia ex-concorrente do Santos

O goleiro João Paulo concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Bahia nesta segunda-feira, na Arena Fonte Nova. Apresentado como novo camisa 34 do Tricolor de Aço, ele aproveitou para elogiar o ex-companheiro de Santos, Gabriel Brazão.

"O Brazão é um grande goleiro, está na lista de pré-convocados da seleção, não é à toa. Menino muito jovem, que saiu cedo do Brasil e amadureceu muito quando voltou para o Santos no ano passado. Pude ajudar bastante ele. Então, essa rivalidade que a gente acabou criando na questão de treinamento, isso me fez reacender aquela chama de querer vencer, principalmente dentro do Santos. Acabei não tendo muitas oportunidades dentro do campo, por isso que optei e achei que seria o momento de procurar novos ares", comentou à imprensa.

? Manto na pele! Goleiro João Paulo foi oficialmente apresentado à imprensa e você pode assistir tudo na TV Bahêa no YouTube ?? https://t.co/YOl74VYNpT #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/WddKkPXSre ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 25, 2025

João Paulo chega ao Bahia com a missão de solucionar a instabilidade na meta tricolor, após uma sequência de falhas que resultou, inclusive, na saída de Marcos Felipe do clube. O goleiro de 30 anos passa a disputar posição com o experiente Danilo Fernandes e com Ronaldo, atual titular da equipe comandada por Rogério Ceni.

Apesar da pressão pelo momento delicado do setor, João Paulo destacou a qualidade dos companheiros de posição, ressaltando que o principal desafio tem sido a confiança.

"Cheguei agora para trabalhar com eles e o pouco que vi são goleiros que tem muita qualidade, só que faltava um pouco de confiança. Nos últimos jogos, o Ronaldo conseguiu ajudar o Bahia a conquistar os triunfos", disse.

João Paulo poderá defender a camisa do Bahia assim que tiver o contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A equipe de Rogério Ceni volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.