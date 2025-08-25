Topo

Esporte

Após sofrer goleada, Fluminense inicia preparação para pegar o Bahia

25/08/2025 18h39

Nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense iniciou sua preparação para o duelo contra o Bahia, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam na próxima quinta, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

O grupo de atletas iniciou o dia com musculação na parte interna das instalações e aquecimento no gramado. Na sequência, sob o comando de Renato Gaúcho, realizou trabalho com bola.

O Tricolor vem de derrota por 4 a 2 sofrida para o Red Bull Bragantino, no último sábado, em Bragança Paulista, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição de pontos corridos, os cariocas se encontram com 29 pontos, na nona colocação.


No momento, o Fluminense disputa três competições. Além da Copa do Brasil e do próprio Brasileirão, os cariocas também avançaram às quartas de final da Sul-Americana ao baterem o América de Cali e agora terão pela frente  o Lanús.

Após a vitória na Colômbia, Renato justificou o rodízio que tem feito no elenco e afirmou não priorizar nenhuma competição, ao menos por enquanto

"No momento, a gente não tem preferência por nenhuma competição. Eu sempre converso bastante com o presidente e trocamos ideias. Nosso objetivo é seguir avançando bem no Campeonato Brasileiro, como temos feito, e também nas copas. Mais adiante, caso cheguemos a uma semifinal, podemos repensar", declarou.

