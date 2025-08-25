Topo

Antony bate o pé para jogar no Bétis e cria problema para Manchester United

Antony virou ídolo no Bétis e quer voltar ao clube espanhol - Fran Santiago/Getty Images
25/08/2025 13h28

O destino de Antony é uma das principais interrogações da reta final do mercado de transferências na Europa. O jogador do Manchester United não tem sido usado pelo técnico Ruben Amorim, que já deu carta branca ao clube para procurar uma maneira de negociar o brasileiro.

Só que Antony tem uma preferência clara: voltar para o Bétis, onde conquistou a torcida entre janeiro e maio deste ano, com atuações que o tornaram um ídolo imediato.

Uma fonte do clube disse ao UOL que tanto o jogador quanto seu representante já manifestaram o desejo de voltar à equipe da Andaluzia. Só que o plano esbarra em uma questão financeira: o Manchester United quer recuperar parte dos 95 milhões de euros (R$ 600 milhões) que pagou pelo jogador ao Ajax, em agosto de 2022.

A equipe inglesa tenta recuperar pelo menos uma fração da quantia — entre 35 e 40 milhões de euros —, mas o Bétis diz não ter condições de pagar tanto. Outros clubes, como o Fenerbahce, da Turquia, aproximaram-se do valor, mas o próprio Antony recusou porque espera um acordo com a equipe espanhola.

Diante do impasse financeiro, Bétis e United tentam desenhar um modelo diferente de negócio. Um deles seria um empréstimo com compra obrigatória por 25 milhões de euros ao final desta temporada.

Para o United, a situação é problemática porque, caso não consiga recolocar Antony, terá um jogador de 95 milhões de euros em seu elenco, sem ser aproveitado. O clube já admite que será impossível recuperar o investimento no brasileiro.

Em 96 jogos com o United, Antony marcou 12 gols e deu cinco assistências. Com o Bétis, os números melhoraram muito: em apenas 26 jogos, marcou nove gols e deu cinco assistências.

