Ankalaev revela torcida por melhor versão de Alex Poatan: "Não quero desculpas"

Atual campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate, Magomed Ankalaev colocará seu cinturão em jogo pela primeira vez no próximo dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), contra o brasileiro Alex Pereira. E ao contrário do que se poderia pensar, o lutador russo espera ter pela frente a melhor versão de 'Poatan' na luta principal do UFC 320.

Em recente entrevista ao veículo de imprensa russo 'Sport24', Ankalaev revelou sua torcida para que Alex Poatan esteja se preparando da melhor forma para a revanche entre eles. Isso porque o atual campeão da divisão até 93 kg parece querer acabar de uma vez por todas com qualquer dúvida sobre quem é o melhor atleta do peso-meio-pesado do UFC.

"Eu quero que ele venha para essa luta 100% para que não haja nenhum questionamento sobre o resultado. Não quero ouvir conversas, como da última vez, sobre ele não estar preparado ou algo não ter sido feito. Quero que ele esteja em ótima forma para que depois da nossa luta, ele não tenha desculpas", afirmou Ankalaev.

Confiança em alta

Como é possível perceber, a confiança do lutador natural do Daguestão (RUS) para este segundo combate contra o striker paulista está em alta. Tanto é que, ao opinar sobre a revanche, Ankalaev afirmou com todas as letras que espera ter mais facilidade para derrotar Poatan no UFC 320, em outubro, do que no primeiro embate entre eles, disputado em março deste ano.

"Eu acho que a revanche vai ser muito mais fácil do que a primeira luta. Porque a estatística mostra que me enfrentar em uma revanche é muito perigoso. Acredito que vamos provar novamente que não é uma boa ideia me encarar em uma revanche", finalizou.

Além do reencontro entre Magomed Ankalaev e Alex Poatan, válida pelo cinturão meio-pesado da organização, o card do UFC 320 contará com outra disputa de título. No 'co-main event' do show, o campeão peso-galo (61 kg) Merab Dvalishvili vai encarar o desafiante Cory Sandhagen.

