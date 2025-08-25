Andreas Pereira no Palmeiras é 'pechincha'? Comentaristas avaliam

O Palmeiras encaminhou a contratação do meia Andreas Pereira, do Fulham, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões). No Fim de Papo, Alicia Klein e Renan Teixeira avaliaram se o negócio seria bom para o clube.

Se a contratação for efetivada, Andreas será o quinto reforço do Palmeiras na janela de transferências do meio do ano. Ramon Sosa, Khellven, Carlos Miguel e Jefté já foram anunciados.

Renan: Andreas não foi titular na última temporada

Não consigo afirmar que vai ser a melhor contratação do Palmeiras na temporada. É uma posição que precisa, principalmente depois da saída do Richard Ríos, mas a desvalorização dele também acontece pelo que ele tem apresentado nos últimos meses no Fulham - não foi titular absoluto na última temporada.

Renan Teixeira

Alicia: Palmeiras precisa de um 8

Parece uma boa contratação. O Palmeiras precisa de um 8 - e de um 5. Se a gente pensar naquele Palmeiras muito vencedor do Abel, que tinha o Danilo e o Zé Rafael, hoje o Palmeiras não tem jogadores dessa mesma qualidade. [...] Esse 8 com capacidade de armar jogadas e de proteger a defesa pode contribuir muito no Palmeiras.

Alicia Klein

