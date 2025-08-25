Topo

André Silva sofre lesão e deve perder restante da temporada pelo São Paulo

25/08/2025 15h20

O atacante do São Paulo André Silva sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e virou mais uma baixa no elenco comandado pelo técnico Hernán Crespo. O centroavante, ao que tudo indica, deve perder o restante da temporada.

O jogador deixou o gramado no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dores no joelho. Substituído durante a partida, André Silva realizou exame de ressonância magnética nesta segunda-feira (25) e teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior.

Nesta terça-feira (26), acompanhado pelo médico do clube, Dr. Ricardo Galotti, o atacante passará por uma consulta com o Dr. Moisés Cohen, consultor médico do São Paulo, quando haverá a definição da conduta de tratamento.

André Silva vinha sendo uma peça importante no esquema de Hernán Crespo. Substituindo Calleri, que também sofreu uma lesão ligamentar no joelho e teve de passar por cirurgia, o atacante se consolidou entre os titulares e é o artilheiro do São Paulo na temporada, com 14 gols, dois a mais que Luciano.

Sem André Silva, Calleri, Ryan Francisco e Juan Dinenno, que pertence ao Cruzeiro e, por isso, não poderá estar em campo no próximo sábado, Hernán Crespo tem como opções a entrada de Gonzalo Tapia ou mudar o posicionamento de Luciano, escalando-o como centroavante.

O Tricolor terá uma semana livre pela frente para descansar seus jogadores, dar continuidade ao tratamento dos lesionados e trabalhar com mais tranquilidade antes de enfrentar o Cruzeiro, sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

