Ancelotti elogia Kaio Jorge após convocação para a Seleção: "Merece"

Kaio Jorge é uma das principais novidades da convocação de Carlo Ancelotti para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira. O atacante do Cruzeiro, inclusive, foi elogiado pelo técnico italiano.

"A característica de um atacante é fazer gol, primeiro. O Kaio Jorge está fazendo muitos gols, é o goleador do Brasileirão. É um atacante jovem, que já tem experiência pois já jogou na Itália. Ele merece, pelo que está fazendo no momento", declarou em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira.

Kaio Jorge vive uma boa temporada pelo Cruzeiro. São 29 partidas, 17 gols e cinco assistências. No Campeonato Brasileiro, são 15 bolas na rede. Ele é o artilheiro da competição.

Nas redes sociais, o jogador de 23 anos celebrou a sua primeira convocação para a Seleção principal. O centroavante postou um vídeo relembrando momentos difíceis da carreira até dar a volta por cima.

"A vida me colocou à prova cedo. Passei por uma lesão grave e muitas dúvidas no futebol, mas nunca estive sozinho: Deus e minha família sempre me sustentou e me fortaleceu. Olho para trás com gratidão e sigo em frente com fé, foco e dedicação, certo de que o melhor ainda está por vir", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaio Jorge (@kaiojorge)

Calendário da Seleção

Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.