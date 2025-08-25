Ancelotti e coordenador da CBF justificam retorno de Paquetá à Seleção

Lucas Paquetá está de volta à Seleção Brasileira após ficar de fora das duas últimas convocações. O técnico Carlo Ancelotti afirmou que quer conhecer o meia do West Ham melhor.

"Paquetá está na convocação porque quero conhecê-lo. Ele tem muitas qualidades. É um meia muito importante e que pode jogar em diferentes funções. Quero aproveitar esse tempo para conhecê-lo melhor", comentou.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas da CBF, também falou sobre o retorno do jogador de 27 anos.

"O Paquetá foi convocado até ser julgado ou investigado. A partir deste momento, não é porque a CBF tem esse poder de julgar. É uma preservação do atleta. Conversamos com ele na última convocação. Graças a Deus, é ótimo termos ele apto, com tudo isso resolvido. Foi muito mais uma preservação a ele (período fora). Agora, focado no West Ham e na Seleção, a decisão passou a ser técnica", declarou.

O último jogo de Paquetá pelo Brasil foi no dia 19 de novembro de 2024, no empate por 1 a 1 com o Uruguai. Depois, ficou fora da última lista de Dorival Júnior e da primeira de Ancelotti.

Caso Paquetá

Desde 2023, o meia era investigado por conta da acusação de que ele teria sido advertido de forma deliberada para influenciar os mercados de apostas.

O jogador começou a ser investigado pela Federação Inglesa de Futebol por má conduta relacionada a apostas esportivas em quatro partidas da Premier League, ocorridas entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

Segundo a FA, Paquetá teria tentado "influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas".

Diante da acusação de fraude, a entidade pedia o banimento do atleta no esporte. O atleta se defendeu e apresentou seus argumentos a um comitê independente. No dia 31 de julho deste ano, ele foi oficialmente inocentado.

Calendário da Seleção

Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.