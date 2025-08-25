Ancelotti 'diminui' jogadores do Brasileirão na seleção mesmo após 'encantos' no Mundial

A primeira convocação da seleção brasileira de Carlo Ancelotti após o Mundial de Clubes não contou com os destaques dos times que representaram o Brasil na competição. A lista dos jogadores que compõem o grupo para as últimas rodadas das Eliminatórias não apresenta nenhum representante de Fluminense ou Palmeiras, melhores campanhas brasileiras no torneio dos Estados Unidos, além do Botafogo, eliminado nas oitavas de final.

Estêvão e Wesley, que jogavam em Palmeiras e Flamengo, respectivamente, continuam, mas agora como jogadores de Chelsea e Roma. Outros nomes mantidos são Hugo Souza (Corinthians) e Alex Sandro (Flamengo). As novidades são os cruzeirenses Fabrício Bruno e Kaio Jorge.

Já os que não voltaram depois de estarem na primeira lista são Gerson (na época no Flamengo, e hoje no Zenit) e Léo Ortiz (Flamengo). Isso tudo faz com que a primeira convocação tivesse seis jogadores do Brasileirão, contra quatro da atual.

"O Fluminense fez uma ótima campanha, chegando às semifinais, e o Botafogo venceu o PSG, mas Palmeiras e Flamengo também provaram que podem competir com os melhores times europeus", disse Ancelotti enquanto acompanhava a final entre Chelsea e PSG.

A comissão técnica da seleção observou 12 jogos no Brasil nos últimos dois meses, quatro com a presença de Carlo Ancelotti. Foram quatro também os jogos de times que tiveram jogadores convocados. Desses, Ancelotti esteve apenas em um, a vitória do Flamengo sobre o Internacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Jogos observados pela CBF com times de jogadores convocados: Internacional 0 x 2 Flamengo (Libertadores), Corinthians 1 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil), Flamengo 0 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil) e Botafogo 0 x 2 Cruzeiro (Brasileirão).

Oito entre os 12 jogos observados tinham algum time que disputou o Mundial (Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Palmeiras): Botafogo 1 x 0 LDU (Libertadores), Internacional 0 x 2 Flamengo (Libertadores), Palmeiras 0 x 0 Universitario (Libertadores), São Paulo 3 x 1 Fluminense (Brasileirão), Corinthians 1 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil), Internacional 1 x 2 Fluminense (Copa do Brasil), Flamengo 0 x 1 Atlético-MG (Copa do Brasil), Botafogo 0 x 2 Cruzeiro (Brasileirão).

Fecham a lista, quatro confrontos. Dois deles foram jogos do Santos. Neymar e o goleiro Gabriel Brazão foram especulados na lista prévia, mas não foram chamados: Atlético-MG 1 x 3 Grêmio (Brasileirão), Bahia 2 x 0 Santos (Brasileirão), São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional (Libertadores) e Santos 3 x 1 Juventude (Brasileirão).

"Neymar teve um pequeno problema na última semana", constatou Ancelotti, nesta segunda-feira. "Não precisamos testar o Neymar. Todos o conhecem, a comissão, a seleção, o torcedor. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para ajudar a seleção a fazer as coisas bem, a tentar fazer o melhor na Copa do Mundo", completou o técnico.