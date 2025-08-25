Ancelotti monta Brasil com 9 caras novas e revela critério que tirou Neymar

Carlo Ancelotti montou a lista para as últimas rodadas das Eliminatórias com nove novidades, sem Neymar e com um critério bem definindo: os jogadores devem estar 100% fisicamente.

Um critério muito importante que a comissão considera é o aspecto físico. Um jogador que joga na seleção tem que estar 100%. Isso é um critério muito muito importante. Em qualquer posição há muita competição. Se o jogador não está 100%, não há problema em chamar outro. Carlo Ancelotti

O que aconteceu

As novidades na seleção de Carlo Ancelotti são: Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit) e Kaio Jorge (Cruzeiro). Nenhum deles esteve na primeira convocação do italiano.

Entre eles, apenas Kaio Jorge nunca havia sido chamado para servir à seleção. O atacante chegou ao Cruzeiro no meio da última temporada e é o atual artilheiro do Brasileiro, com 15 gols.

O comandante explicou que quer aproveitar os jogos para fazer testes, já que a seleção está classificada para a Copa de 2026. O Brasil enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã (RJ), e a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto (BOL).

O objetivo é conhecer bem os jogadores. Por sorte, o Brasil tem muitos bons jogadores no mundo todo. Fazer uma lista nova não será fácil, mas temos que aproveitar bem os jogos para preparar uma lista definitiva para fazer a Copa do Mundo bem. Carlo Ancelotti

Em um cenário de testes e alta condição física, Neymar acabou fora da lista. Ancelotti afirmou que o atacante do Santos "teve um pequeno problema na última semana". O Santos não confirmou uma nova lesão do camisa 10.

Teve um pequeno problema na última semana. Não precisamos testar o Neymar. Todos conhecem o Neymar. Toda a comissão, a seleção, os torcedores do Brasil. Neymar tem que chegar a uma boa condição física para ajudar a equipe nacional a fazer o melhor na Copa do Mundo. Carlo Ancelotti

Neymar está longe da seleção brasileira há quase dois anos, mas atuou integralmente em sete dos últimos oito jogos do Santos. Ele não entrou em campo ontem, na derrota para o Bahia, por estar cumprindo suspensão.