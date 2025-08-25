Ancelotti convoca Seleção nesta segunda-feira com possíveis novidades e ausências
Carlo Ancelotti fará a última convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas nesta segunda-feira. O treinador italiano divulgará a lista dos escolhidos para defender o time canarinho contra Chile, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e Bolívia, no dia 9 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto.
A convocação da Seleção acontecerá nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Novidades
Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil deverá contar nesta data Fifa de setembro com mais jogadores que atuam no futebol nacional, já que a temporada europeia está apenas começando, com muitos atletas ainda longe da forma física ideal.
Nomes como Kaio Jorge, Matheus Pereira, Kaiki Bruno e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Marcos Antônio, do São Paulo, Hugo Souza, do Corinthians, Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Samuel Lino, do Flamengo, Gabriel Brazão, do Santos, Vitinho, Danilo e Alex Telles, do Botafogo, Jean Lucas, do Bahia, e Paulo Henrique, do Vasco, são alguns dos representantes do futebol brasileiro na pré-lista de Ancelotti.
Ausências
Em contrapartida, Neymar, do Santos, pode ficar de fora da convocação, já que trata um edema na coxa e tem se limitado a trabalhos específicos nos últimos dias.
Vinícius Júnior, que não poderia enfrentar o Chile, por ter de cumprir suspensão, não será convocado, uma vez que ele só ficaria à disposição para o duelo com a Bolívia, em El Alto, a quatro mil metros de altitude.
Por fim, velho conhecido de Carlo Ancelotti dos tempos de Real Madrid, o atacante Rodrygo é outro que pode não estar na lista.
Planejamento
Ao contrário das últimas Datas Fifa, o elenco da Seleção Brasileira irá se preparar na Granja Comary para esses últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas a pedido de Carlo Ancelotti.
A comissão técnica do Brasil vê essas rodadas finais das Eliminatórias como a grande oportunidade de observar novos nomes antes de começar a formar o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, EUA e México.
