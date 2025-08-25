Topo

Esporte

Ancelotti convoca Seleção nesta segunda-feira com possíveis novidades e ausências

25/08/2025 09h45

Carlo Ancelotti fará a última convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias Sul-Americanas nesta segunda-feira. O treinador italiano divulgará a lista dos escolhidos para defender o time canarinho contra Chile, no dia 4 de setembro (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e Bolívia, no dia 9 (terça-feira), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto.

A convocação da Seleção acontecerá nesta segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Novidades

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil deverá contar nesta data Fifa de setembro com mais jogadores que atuam no futebol nacional, já que a temporada europeia está apenas começando, com muitos atletas ainda longe da forma física ideal.

Nomes como Kaio Jorge, Matheus Pereira, Kaiki Bruno e Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Marcos Antônio, do São Paulo, Hugo Souza, do Corinthians, Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira e Samuel Lino, do Flamengo, Gabriel Brazão, do Santos, Vitinho, Danilo e Alex Telles, do Botafogo, Jean Lucas, do Bahia, e Paulo Henrique, do Vasco, são alguns dos representantes do futebol brasileiro na pré-lista de Ancelotti.

@rafaelribeirorio / CBF

Ausências

Em contrapartida, Neymar, do Santos, pode ficar de fora da convocação, já que trata um edema na coxa e tem se limitado a trabalhos específicos nos últimos dias.

Vinícius Júnior, que não poderia enfrentar o Chile, por ter de cumprir suspensão, não será convocado, uma vez que ele só ficaria à disposição para o duelo com a Bolívia, em El Alto, a quatro mil metros de altitude.

Por fim, velho conhecido de Carlo Ancelotti dos tempos de Real Madrid, o atacante Rodrygo é outro que pode não estar na lista.

@rafaelribeirorio / CBF

Planejamento

Ao contrário das últimas Datas Fifa, o elenco da Seleção Brasileira irá se preparar na Granja Comary para esses últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas a pedido de Carlo Ancelotti.

A comissão técnica do Brasil vê essas rodadas finais das Eliminatórias como a grande oportunidade de observar novos nomes antes de começar a formar o grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026, disputada no Canadá, EUA e México.

@rafaelribeirorio / CBF

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Onde vai passar a estreia de João Fonseca no US Open? Como assistir ao vivo

Teste de fogo! Patrício Pitbull enfrenta ex-bicampeão do Oktagon MMA no UFC Paris

Red Bull tem interesse em contratar espanhol Alex Palou, tetracampeão da Indy, diz site

Palmeiras lança terceiro uniforme com homenagem aos 60 anos do jogo em que foi Brasil

Medvedev é eliminado do Aberto dos EUA em jogo caótico contra francês Bonzi

Ancelotti convoca Seleção nesta segunda-feira com possíveis novidades e ausências

Palmeiras lança camisa em homenagem ao dia em que representou a seleção; veja

Jornal espanhol diz que Vini Jr. 'recuperou fúria' após gol e assistência pelo Real

Fotógrafo invade quadra no match point, revolta Medvedev e 'incendeia' jogo no US Open

Cuca explica rodízio no Atlético-MG e destaca foco em copas: "São riscos"

Veja números de Andreas Pereira, possível reforço do Palmeiras