Ancelotti chama Kaio Jorge e deixa Neymar de fora da Seleção; veja convocados

25/08/2025 15h45

Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira, os 23 convocados da Seleção Brasileira para os últimos dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, é uma das principais novidades. O garoto é artilheiro do Campeonato Brasileiro. No meio de campo, Lucas Paquetá está de volta após ser absolvido na acusação em possível envolvimento de esquema de apostas.

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, é o único representante de clubes de São Paulo. Neymar, do Santos, segue de fora. O astro sentiu um incômodo na coxa.

"Neymar teve um pequeno problema na última semana. Não precisamos testa-lo. Todos conhecem o Neymar. Ele tem que chegar a uma boa condição física para ajudar a equipe e dar o melhor na Copa do Mundo", disse o comandante.

O atacante Vinícius Jr., que está suspenso para o duelo com o Chile, não foi chamado. A Seleção decidiu preservar o jogador do Real Madrid.

Ancelotti e sua comissão foram a diversos jogos de clubes brasileiros antes da convocação. Eles acompanharam compromissos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos e já garantida na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, o Brasil visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.

Ancelotti foi contratado pela CBF em maio deste ano e já esteve à frente da Seleção nas partidas contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, disputadas em junho. Até o momento, o comandante soma um empate e uma vitória.

Veja todos os convocados

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

  • Defensores: Alexsandro (Lille), Alexsandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)

  • Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)

  • Atacantes: Estevão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)

