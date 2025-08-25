Amazonas bate Avaí, vence pela 1ª vez fora de casa e sonha em deixar zona de rebaixamento
Enfim, o Amazonas venceu a primeira partida como visitante nesta Série B do Campeonato Brasileiro e conseguiu sair da lanterna. Na noite desta segunda-feira, em um dos jogos que fecharam a 23ª rodada, visitou e venceu o Avaí, por 2 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).
O jogo reservou muitas emoções para os acréscimos, porque o visitante vencia por 1 a 0, com gol de Rafael Tavares, mas sofreu o empate aos 47, com Thayllon e marcou o gol da vitória, aos 51, com Henrique Almeida cobrando falta.
Com o resultado, o Amazonas subiu para a 17ª colocação, com 24 pontos. O Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem um a mais: 25. Já o Avaí viu sua série invicta de quatro jogos chegar ao fim e agora é nono com 33, seis atrás do rival Criciúma que abre o G-4, com 36 pontos.
Jogando em casa, o Avaí começou melhor, mas aos poucos, o Amazonas conseguiu equilibrar as ações e criou as principais chances. Aos nove minutos, depois de um cruzamento na área, Henrique Almeida cabeceou firme, mas parou em boa defesa de César que espalmou para fora.
O Avaí, por sua vez, chegou a balançar a rede com Emerson Ramon, aos 32, mas a árbitra Edina Alves Batista (SP) invalidou o lance por conta de uma falta no início da jogada. Aos 38, Alef Manga quase fez um golaço, ao aplicar um chapéu no zagueiro e bater de primeira, mas a bola desviou e foi para escanteio. Por isso, o duelo foi para o intervalo zerado.
Na volta do intervalo, o Amazonas aproveitou um erro na saída de bola adversária para abrir o placar. Aos 11 minutos, Rafael Tavares roubou a bola no meio e arrancou. Ao ficar cara-cara com César, não titubeou e bateu cruzado para o fundo do gol, colocando o time visitante em vantagem.
A partir daí, o Avaí tentou de tudo na busca pelo empate, mas viveu uma noite de pouca inspiração ofensiva e pouco incomodou o goleiro João Lopes. Mas, por sorte, chegou ao empate aos 47 minutos, num chute de curva de Thayllon.
A torcida não esperava que Henrique Almeida, de falta, marcasse o segundo gol do Amazonas. No final, os torcedores protestaram muito contra a diretoria, porque os jogadores do Avaí estão com salários atrasados e fizeram greve na semana passada. Nem por isso, deixaram de correr, mas perderam.
Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Amazonas visita o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 16h. Já na terça-feira (02), o Avaí encara o América-MG, no Independência, às 19h30.
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 1 X 2 AMAZONAS
AVAÍ - César; Marcos Vinícius (Raylan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo (Del Piage), João Victor e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon (Thayllon), Alef Manga (Guilherme Santos) e Hygor (Rigley). Técnico: Jair Ventura.
AMAZONAS - João Lopes; Castrillón (Akapo), Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Larry Vásquez, Guilherme Xavier (Linares) e Rafael Tavares (Erick Varão); Luan Silva (Diego Borges), Dener (Diego Torres) e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.
GOLS - Rafael Tavares, aos 11, e Thayllon, aos 47, e Henrique Almeida, aos 51 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Henrique Almeida, Marcos Vinícius, Raylan e Zé Ricardo (Avaí) e Akapo, Dener, Diego Torres e João Lopes (Amazonas).
ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).
RENDA - R$ 96.784,00.
PÚBLICO - 5.056 total.
LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).