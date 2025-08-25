Topo

Esporte

Al Rayyan, do Qatar, entra na disputa por Savarino, do Botafogo

Savarino comemora gol do Botafogo sobre o Bragantino - Vitor Silva/Botafogo
Savarino comemora gol do Botafogo sobre o Bragantino Imagem: Vitor Silva/Botafogo
do UOL

César Luis Merlo

Colunista do UOL, em Buenos Aires (Argentina)

25/08/2025 12h52

O Botafogo tem duas ofertas pelo meia venezuelano Savarino: do Trabzonspor, da Turquia, e do Al Rayyan, do Qatar. O valor das duas é o mesmo.

O que aconteceu

O Al Rayyan ofereceu 7 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) para contratar o venezuelano. A oferta iguala a que o Trabzonspor já tinha feito.

Os turcos foram os primeiros a abrir conversas com o Botafogo sobre o jogador. A oferta é a mesma: 7 milhões de euros.

Outro gigante turco, o Besiktas, realizou uma sondagem para entender as condições de uma possível negociação.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Antony bate o pé para jogar no Bétis e cria problema para Manchester United

Vasco anuncia a contratação do zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians

São Paulo sofre transfer ban por dívida com Cerro Porteño por Bobadilla

João Paulo se despede do Santos após 14 anos: "Minha eterna gratidão"

São Paulo sofre transferban por não pagar parcelas de Bobadilla ao Cerro

Bahia anuncia a contratação do goleiro João Paulo, emprestado pelo Santos

UOL traz reforço da Argentina para a coluna Mercado da Bola

Arnaldo: São Paulo vai bem, mas público no Morumbis foi ridículo

Al Rayyan, do Qatar, entra na disputa por Savarino, do Botafogo

Combate no escuro? Apagão atinge luta de MMA no Cazaquistão; veja

Juca: A base é saída para crise do Corinthians