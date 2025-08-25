Al Rayyan, do Qatar, entra na disputa por Savarino, do Botafogo

O Botafogo tem duas ofertas pelo meia venezuelano Savarino: do Trabzonspor, da Turquia, e do Al Rayyan, do Qatar. O valor das duas é o mesmo.

O que aconteceu

O Al Rayyan ofereceu 7 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões) para contratar o venezuelano. A oferta iguala a que o Trabzonspor já tinha feito.

Os turcos foram os primeiros a abrir conversas com o Botafogo sobre o jogador. A oferta é a mesma: 7 milhões de euros.

Outro gigante turco, o Besiktas, realizou uma sondagem para entender as condições de uma possível negociação.