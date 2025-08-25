Abel diz que Palmeiras "cumpriu obrigação" contra Sport e parabeniza CBF por mudança no calendário

O Palmeiras bateu o Sport, por 3 a 0, na noite desta segunda-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória, o técnico Abel Ferreira lamentou até que o jogo não tenha sido resolvido em menos tempo, e parabenizou a CBF pelas mudanças no calendário do futebol brasileiro para a reta final de 2025.

"Dar os parabéns... Há cinco anos estou aqui e várias vezes critiquei a CBF porque era preciso fazer o que ninguém quer, mexer onde ninguém quer. Decisões difíceis tornam a vida fácil no futuro. Dar os parabéns pela decisão difícil mas que vai tornar, não a vida do Palmeiras melhor, mas o futebol brasileiro melhor... não de um ou dois clubes, mas dos 20 clubes. Decisão difícil, que vai tornar, no presente e no futuro, o futebol brasileiro melhor", disse Abel Ferreira.

O treinador, no comando do Palmeiras desde outubro de 2020, sempre foi crítico do calendário do futebol brasileiro, principalmente pelo curto período de tempo entre um jogo e outro. Inclusive, o Verdão teve seu maior intervalo de dias para se preparar para um jogo entre os duelos contra o Universitario-PER e o Sport, desde a Copa do Mundo de Clubes, tendo três dias entre os compromissos.

O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo, com go de Flaco López e teve chance de ir para o intervalo com vantagem maior no placar, mas foi apenas no segundo tempo que o argentino fez mais um, e Gustavo Gómez, por fim, fechou o placar.

"Cumprimos com a nossa obrigação perante um adversário que fomos mais fortes. Pena foi que não tínhamos logo resolvido o jogo nos primeiros 15 minutos em razão das oportunidade que tivemos e não conseguimos converter. No geral, fizemos um jogo positivo, onde nossa torcida pode comparecer em número e desfrutar e dar por bem pago o ingresso para virem ver o jogo hoje", avaliou.

Com o resultado, o Palmeiras retomou a vice-liderança do Brasileirão, com 42 pontos, ficando atrás apenas do líder Flamengo. O Verdão retorna a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, a partir das 18h30 (de Brasília).

Veja o posicionamento sobre a mudança do calendário do futebol brasileiro

"Em razão da participação de quatro times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a CBF conversou, no fim do ano passado, com seus parceiros e com os clubes da Série A sobre a necessidade de ajustar o calendário da temporada 2025. A alternativa encontrada foi interromper o Campeonato Brasileiro entre os meses de junho e julho e agendar para 21 de dezembro o fim da competição.

Todos estavam cientes, portanto, da possibilidade de as rodadas finais do Brasileirão coincidirem com as do Intercontinental, competição que o campeão da CONMEBOL Libertadores disputará a partir de 10 de dezembro.

No entanto, como os três clubes do país garantidos nas quartas de final da Libertadores não estão mais na luta pelo título da Copa do Brasil, surgiu a oportunidade de a CBF ajustar novamente o calendário a fim de evitar um possível conflito entre as datas do Brasileirão e do Intercontinental, bem como o risco de a temporada 2025 se alongar até o início de 2026.

Desse modo, o fim do Brasileirão foi antecipado para 7 de dezembro e a final da Copa do Brasil se realizará no dia 21 do mesmo mês.

Diante deste difícil contexto apresentado, o Palmeiras compreende e respeita as alterações divulgadas no sábado (23) pela CBF".