Abel cita investimentos do Palmeiras na janela de transferências e desconversa sobre chegada de Andreas Pereira

O Palmeiras encaminhou, nos últimos dias, a contratação do meio-campista Andreas Pereira, que está no Fulham, da Inglaterra. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, o treinador foi questionado sobre a chegada do jogador, mas desconversou. O treinador, ainda, exaltou os investimento do clube na janela de transferências.

"Não tenho confirmação de nada (sobre Andreas Pereira). Vamos continuar o que sempre fizemos, olhar para dentro, ajudar esses jogadores a crescer não só na cultura ou responsabilidade que é representar um clube como o Palmeiras", desconversou Abel.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o clube enviou um representante à Inglaterra na última semana para negociar com Enciso, do Brighton, que está perto de ser reforço do Chelsea. Na oportunidade, o Verdão foi procurado pelo estafe de Andreas Pereira, com quem o Palmeiras negociou no início do ano, mas não chegou a um acordo por conta dos valores.

Desta vez, o Verdão deve desembolsar cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) para trazer o jogador de 29 anos, que já ficou de fora do banco de reservas do Fulham, na última rodada. O Verdão tem até o dia 2 de setembro, data em que a janela de transferências fecha, para concretizar o negócio.

Nesta janela de transferências, o Palmeiras contratou o atacante Ramón Sosa, os laterais Khellven e Jefté, além do goleiro Carlos Miguel. Ao todo, no ano, já são 11 contratações, sem contar com a iminente chegada de Andreas Pereira.

"Me sinto orgulhoso de poder ir ao mercado e contratar jogadores dessa valia. Há dois ou três anos, eu falei que o clube tinha crocodilos no bolso. No ano seguinte, a Leila e o Barros disseram que teriam uma gestão responsável e fomos muito criticados. Hoje é o dia que podemos aproveitar oportunidades do mercado de forma séria, honesta e profissional, com credibilidade e gestão financeira", finalizou Abel.