Yago Dora: do sonho no futebol ao favoritismo no WSL Finals em Fiji

Yago Dora foi campeão em Trestles, nos EUA Imagem: Emma Sharon/WSL
Guilherme Dorini

24/08/2025 05h30

Líder do ranking em 2025 e grande favorito ao título mundial em Fiji, Yago Dora vive a melhor fase da carreira. Aos 29 anos, o paranaense que trocou o futebol pelo surfe e rompeu a parceria com o pai-treinador chega ao WSL Finals com a chance de ser o primeiro campeão mundial do Sul do Brasil.

Da bola às ondas

Curitibano de nascimento e criado em Florianópolis, Yago Dora cresceu dividido entre duas paixões: o futebol e o surfe. Até os 11 anos, queria ser jogador — inspiração que ainda carrega, já que compete com a lycra número #9, em homenagem a Ronaldo Fenômeno.

Mas foi com a prancha nos pés, e não com as chuteiras, que ele encontrou seu destino.

A influência do pai

A transição para o mar aconteceu pelas mãos do pai, Leandro Dora, ex-surfista profissional e treinador de referência no Brasil.

Yago Dora e Leandro Dora trabalharam juntos até 2024
Grilo, como é conhecido, acompanhou o filho desde a infância e construiu ao lado dele uma trajetória sólida, que o levou à elite mundial em 2018. Mais do que técnico, foi também guia e porto seguro.

Mas em 2025, veio a ruptura. Yago decidiu seguir outro caminho e escolheu Leandro da Silva como novo treinador.

Sempre fiquei muito sob a tutela do meu pai, e a gente conquistou muitas coisas juntos. Mas agora, com 29 anos, eu senti a necessidade de tomar as rédeas, ser responsável pelo meu futuro. Foi um processo difícil para ambos, mas muito positivo. Hoje ele segue comigo, no papel de pai, torcendo.
Yago Dora

A consagração em 2025

Yago Dora após conquistar etapa de Portugal
A troca parece ter dado resultado imediato. Conhecido pelo estilo técnico e arrojado, especialmente nos aéreos, Yago conquistou duas etapas na temporada — Portugal, em Peniche, batendo Italo Ferreira na final, e Trestles, na Califórnia.

Foi a primeira vez que venceu duas vezes no mesmo ano, e também a primeira em que assumiu a ponta da elite e terminou a temporada regular do Mundial na liderança.

Com a lycra amarela, chega ao WSL Finals em Fiji com a vantagem de precisar de apenas uma vitória para se tornar campeão mundial. Caso perca, ainda tem direito a uma melhor de três, privilégio exclusivo do número 1 do ranking.

O peso da história

Yago Dora em ação em Cloudbreak, Fiji
O feito seria duplo: além do primeiro título mundial da carreira, Yago pode se tornar o quinto brasileiro campeão da WSL — juntando-se a Gabriel Medina, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Italo Ferreira — e o primeiro do Sul do país a conquistar a façanha.

Por anos, ele conviveu com o rótulo de promessa e a dificuldade em transformar talento em resultados.

Yago Dora usa o número 9 na WSL
Demorei a me ver como alguém que poderia brigar por etapas ou um título. Foi um processo de tempo, de derrotas, de cobrança. Só nos últimos anos comecei a me portar como tal.
Yago Dora

De promessa a protagonista

De promessa com potencial, Yago chega a Fiji como protagonista absoluto. Mais maduro, no melhor ano de sua vida, ele carrega não apenas o sonho individual, mas também a chance de escrever um novo capítulo para o surfe brasileiro.

WSL FINALS 2025

Local: Cloudbreak, Fiji
Janela de competição: 27 de agosto a 4 de setembro
Onde assistir: SporTV e no site/app oficial da WSL

