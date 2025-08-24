Topo

Esporte

Walter pega pênalti, Mirassol vence no Castelão e amplia crise do Fortaleza

Edson Carioca marcou o único gol do jogo, que ainda teve Walter salvando os visitantes - Baggio Rodrigues/AGIF
Edson Carioca marcou o único gol do jogo, que ainda teve Walter salvando os visitantes Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF

Do UOL, em São Paulo

24/08/2025 20h33

O Mirassol venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite deste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edson Carioca marcou o único gol do jogo, que também contou com pênalti defendido pelo goleiro Walter.

Com o resultado, o Mirassol conquistou sua oitava vitória e segue na sexta posição, com 32 pontos, já que o Botafogo também venceu na rodada e está na frente na tabela. O Fortaleza, por sua vez, permanece na 19ª colocação, com 15 pontos, quatro a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Relacionadas

'É com o DM': Matheus Bachi se esquiva sobre possível lesão de Neymar

Estreante espanhol decide, e Botafogo vence o Juventude de virada

O Mirassol volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, quando recebe o Bahia, no estádio Campos Maia, às 18h30 (de Brasília). Já o Fortaleza visita o Internacional no mesmo dia, no Beira-Rio, às 20h30.

O jogo

Os principais acontecimentos da partida ficaram concentrados no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Lucas Ramon recebeu de Gabriel na área e abriu o placar para o Mirassol. No entanto, o gol foi anulado pelo árbitro após revisão do VAR.

A equipe paulista seguiu em cima e voltou a balançar as redes do Fortaleza aos 16. Edson Carioca superou combate com a defesa adversária, ficou com a posse e finalizou de dentro da área.

No minuto seguinte, Allanzinho foi derrubado por Reinaldo na área e o árbitro assinalou pênalti para o Fortaleza. Bareiro se encarregou da cobrança, mas parou em Walter, que também defendeu o rebote.

O árbitro marcou nova penalidade máxima para os donos da casa aos 39, após a bola bater na mão de Danielzinho. Contudo, após rever o lance no VAR, anulou a marcação.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 1 MIRASSOL

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 24 de agosto de 2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Mato e Luanderson Lima dos Santos

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: MArinho, Bareiro, Pikachu e Matheus Pereira (Fortaleza) / Lucas Ramon e João Victor (Mirassol)

Gol: Edson Carioca, aos 16 minutos do 1º tempo (Mirassol)

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Weverson); Matheus Pereira, Lucas Sasha (Yago Pikachu), Pablo Roberto (Pochettino) e Lucca Prior; Allanzinho (Marinho) e Bareiro (Lucero).

Técnico: Renato Paiva.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e José Aldo (Chico Kim); Negueba (Yago Felipe), Chico da Costa (Carlos Eduardo) e Edson Carioca (Cristian).

Técnico: Rafael Guanaes.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Botafogo vence o Juventude de virada e quebra tabu no Alfredo Jaconi

Walter pega pênalti, Mirassol vence no Castelão e amplia crise do Fortaleza

Estreante espanhol decide, e Botafogo vence o Juventude de virada

Com um a menos, Ferroviária segura empate contra Volta Redonda pela Série B

Seleção masculina de basquete vira contra Bahamas e avança às quartas da Americup

Nos pênaltis, Santa Cruz bate Altos-PI e avança às quartas da Série D; veja confrontos da próxima fase

'Detalhes pequenos, técnicos, às vezes nos tiram possibilidades reais' admite Dorival Júnior

Lucas seguirá cronograma individualizado e desfalca São Paulo contra o Atlético-MG 

Botafogo-SP x Vila Nova pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Flamengo x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avai x Amazonas: onde assistir, estatísticas e escalações do confronto pela Série B