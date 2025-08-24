Walter pega pênalti, Mirassol vence no Castelão e amplia crise do Fortaleza
O Mirassol venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite deste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edson Carioca marcou o único gol do jogo, que também contou com pênalti defendido pelo goleiro Walter.
Com o resultado, o Mirassol conquistou sua oitava vitória e segue na sexta posição, com 32 pontos, já que o Botafogo também venceu na rodada e está na frente na tabela. O Fortaleza, por sua vez, permanece na 19ª colocação, com 15 pontos, quatro a menos que o Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
O Mirassol volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, quando recebe o Bahia, no estádio Campos Maia, às 18h30 (de Brasília). Já o Fortaleza visita o Internacional no mesmo dia, no Beira-Rio, às 20h30.
O jogo
Os principais acontecimentos da partida ficaram concentrados no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Lucas Ramon recebeu de Gabriel na área e abriu o placar para o Mirassol. No entanto, o gol foi anulado pelo árbitro após revisão do VAR.
A equipe paulista seguiu em cima e voltou a balançar as redes do Fortaleza aos 16. Edson Carioca superou combate com a defesa adversária, ficou com a posse e finalizou de dentro da área.
No minuto seguinte, Allanzinho foi derrubado por Reinaldo na área e o árbitro assinalou pênalti para o Fortaleza. Bareiro se encarregou da cobrança, mas parou em Walter, que também defendeu o rebote.
O árbitro marcou nova penalidade máxima para os donos da casa aos 39, após a bola bater na mão de Danielzinho. Contudo, após rever o lance no VAR, anulou a marcação.
FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 0 X 1 MIRASSOL
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 24 de agosto de 2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Mato e Luanderson Lima dos Santos
VAR: Wagner Reway
Cartões amarelos: MArinho, Bareiro, Pikachu e Matheus Pereira (Fortaleza) / Lucas Ramon e João Victor (Mirassol)
Gol: Edson Carioca, aos 16 minutos do 1º tempo (Mirassol)
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Weverson); Matheus Pereira, Lucas Sasha (Yago Pikachu), Pablo Roberto (Pochettino) e Lucca Prior; Allanzinho (Marinho) e Bareiro (Lucero).
Técnico: Renato Paiva.
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho e José Aldo (Chico Kim); Negueba (Yago Felipe), Chico da Costa (Carlos Eduardo) e Edson Carioca (Cristian).
Técnico: Rafael Guanaes.