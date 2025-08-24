Vojvoda vai à Arena Fonte Nova acompanhar jogo do Santos contra o Bahia
O técnico Juan Pablo Vojvoda marcou presença na Arena Fonte Nova, neste domingo, para acompanhar o duelo entre Santos e Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Anunciado na sexta-feira, o argentino desembarcou no Brasil na noite deste sábado e ainda não foi regularizado. Por isso, ele ainda não estreou no comando da equipe alvinegra.
O Santos tem o auxiliar Matheus Bachi no banco de reservas em Salvador.
Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier. O treinador foi demitido do comando do Alvinegro Praiano após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.
A estreia do novo técnico deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo (31), às 16 horas (de Brasília), também pelo Brasileirão.