Vojvoda vai à Arena Fonte Nova acompanhar jogo do Santos contra o Bahia

O técnico Juan Pablo Vojvoda marcou presença na Arena Fonte Nova, neste domingo, para acompanhar o duelo entre Santos e Bahia, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anunciado na sexta-feira, o argentino desembarcou no Brasil na noite deste sábado e ainda não foi regularizado. Por isso, ele ainda não estreou no comando da equipe alvinegra.

¡BIENVENIDO, VOJVODA! ? O Santos Futebol Clube acertou a contratação de Juan Pablo Vojvoda como novo treinador da equipe de futebol profissional. Em acordo firmado nesta sexta-feira (22), o técnico chega ao Peixão com contrato até o fim de 2026. pic.twitter.com/6sB0egHv6P ? Santos FC (@SantosFC) August 22, 2025

O Santos tem o auxiliar Matheus Bachi no banco de reservas em Salvador.

Vojvoda chega ao Santos para substituir Cleber Xavier. O treinador foi demitido do comando do Alvinegro Praiano após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco, em pleno Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

A estreia do novo técnico deve ser contra o Fluminense, diante da torcida santista na Vila Belmiro. O confronto está marcado para o próximo domingo (31), às 16 horas (de Brasília), também pelo Brasileirão.