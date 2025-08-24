Vitor Hugo lamenta derrota do Atlético-MG e mira duelo com o Cruzeiro

Neste domingo, o Atlético-MG perdeu para o São Paulo por 2 a 0, pela 21ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o zagueiro Vitor Hugo lamentou o resultado e mirou o duelo com o Cruzeiro.

Pensando no clássico, o técnico Cuca promoveu um rodízio na equipe do Atlético-MG. Além de Vitor Hugo, outros quatro jogadores do time reserva foram titulares contra o São Paulo.

"Fico muito chateado pelo resultado. Eu sei, e quem está lá dentro do clube sabe o quanto a gente, que não vem jogando tanto, se esforça, trabalha todos os dias para ter uma oportunidade. E, quando ela vem, infelizmente, acabamos derrotados. Estávamos bem no jogo até sofrer os gols", disse o zagueiro em entrevista ao SporTV.

Apesar da derrota, o zagueiro enfatizou o próximo duelo do Atlético-MG. Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Galo recebe o Cruzeiro pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe de Cuca está viva nas três competições.

"Agora é lamentar esta noite e, a partir de amanhã, vamos focar no jogo de quarta-feira. Vai ser muito importante. Será o primeiro passo, se Deus quiser, de uma classificação", completou.

Depois de encarar o Cruzeiro, o Atlético-MG volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, a equipe de Cuca visita o Vitória no Barradão pela 22ª rodada do torneio. Atualmente, o Galo está na 12ª posição, com 24 pontos.